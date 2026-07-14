「不捨，不捨，還是得放手」…林青霞淚別40年「紅顏閨密」施南生
香港傳奇電影製片人施南生13日因病辭世，享年75歲。與她相識逾40年的好友林青霞悲痛不已，14日凌晨4時透過社群平台曬出一張黑白照，並發文悼念，「不捨，不捨，還是得放手。作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來」。短短幾句話，道盡失去摯友的不捨。
林青霞與施南生的緣分始於1982年合作電影「新蜀山劍俠」。當時林青霞赴港發展，施南生不僅成為她在香港影壇的重要伯樂，更在事業關鍵時刻一路扶持。最廣為人知的是，施南生力薦林青霞出演「笑傲江湖II：東方不敗」，成功塑造影史經典角色，讓她的演藝事業再攀高峰。
林青霞曾多次形容，兩人結下的是一段難得的「善緣」，更稱施南生是自己唯一的「紅顏閨密」。
兩人的情誼也早已超越工作夥伴。林青霞結婚時，由施南生與徐克擔任證婚人；婚前，施南生還細心提醒她學好英文與電腦，協助她適應婚後新生活。林青霞的兩個女兒更認施南生為乾媽，彼此情同家人。
去年香港電影金像獎，林青霞曾親自擔任頒獎人，將終身成就獎頒給徐克與施南生，當時她形容兩人是自己生命中的「貴人」。
施南生離世消息傳出後，香港影壇眾多好友紛紛發文悼念。甄子丹發文追憶，盛讚施南生一生奉獻電影事業，令人敬仰；成龍感嘆「電影江湖又少了一位傳奇人物」，舒淇、李冰冰等藝人也在社群平台表達不捨，感念她對華語電影的貢獻。
因為施南生13日因病辭世，林青霞與她相識逾40年，情誼深厚。她以黑白照與文字表達不捨，並盼以延續愛的能量作為最好的回報。 兩人的緣分始於1982年合作電影《新蜀山劍俠》。之後施南生成為林青霞在香港影壇的重要伯樂，長年在事業與生活上扶持她。 最重要的是她力薦林青霞出演《笑傲江湖II：東方不敗》，讓林青霞成功塑造影史經典角色，也使她的演藝事業再攀高峰，成為代表作之一。
精華 FAQ
因為施南生13日因病辭世，林青霞與她相識逾40年，情誼深厚。她以黑白照與文字表達不捨，並盼以延續愛的能量作為最好的回報。
兩人的緣分始於1982年合作電影《新蜀山劍俠》。之後施南生成為林青霞在香港影壇的重要伯樂，長年在事業與生活上扶持她。
最重要的是她力薦林青霞出演《笑傲江湖II：東方不敗》，讓林青霞成功塑造影史經典角色，也使她的演藝事業再攀高峰，成為代表作之一。
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