「美人魚2」難產8年內幕曝光…吳亦凡、羅志祥塌房逼周星馳砍掉重拍

吳亦凡(見圖)和羅志祥連環塌房，讓「美人魚2」殺青8年遲未上映。(取材自豆瓣電影)

由周星馳 執導的奇幻喜劇「美人魚2」殺青八年遲未上映，近日因「主演塌房重拍」的驚人內幕空降熱搜。這部備受期待的頂流續集，背後「難產」的真正原因，竟然是被原定主演吳亦凡 和羅志祥 的連環塌房給拖垮，逼得星爺不得不忍痛砸重金砍掉重練。

據業內人士爆料，「美人魚2」早在2018年就順利殺青，原本鎖定2020年強勢上映。誰能料到，原定男主角吳亦凡犯罪入監，而延續第一部經典「八爪魚」搞笑擔當的羅志祥也爆出感情醜聞。這兩人的戲分加起來足足占了全片三分之一以上，且全是串聯劇情的靈魂主線。在劣跡藝人鏡頭「零容忍」的鐵律下，原版成品幾乎直接報廢，讓對作品要求極致完美的星爺踩了個大雷。

面對如此絕境，劇組並沒有選擇「AI換臉」敷衍了事，而是採取了最耗時的方案——全實景大規模重拍。

星爺緊急找來喜劇實力派演員艾倫接棒救火，將男主角戲分大改寫。為了讓新陣容融合，劇本前後瘋狂修改了11個版本，傳出故事甚至從海洋環保一路開腦洞飆到了太空科幻。這波操作導致前期砸重金做的特效全作廢，電影製作成本也從最初的3億元人民幣，一路失控狂飆突破6億大關。

唯一讓影迷欣慰的是，這部命運多舛的巨作在經歷漫長補拍與後製後，今年3月已經順利拿到了公映許可證。女主角林允也多次在受訪時激動喊話，希望這部耗費無數心血的作品能早日與觀眾見面。

不過，高昂的成本也帶來了巨大的票房回本壓力，確切的上映日期依舊懸而未決，星爺的粉絲們只能繼續敲碗等下去。

吳亦凡和羅志祥(見圖)連環塌房，讓「美人魚2」殺青8年遲未上映。(取材自豆瓣電影)