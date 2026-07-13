「功夫女足」狂飆5億人民幣 評價兩極壓力大 周星馳親吐：怕辜負大家

周星馳的新作「功夫女足」評價兩極。（取材自微博）

「喜劇之王」周星馳 睽違多年再度執導電影「功夫女足」，雖然上映後口碑呈現兩極，但票房氣勢絲毫未受影響。電影上映短短3天便突破5億元人民幣（約7369萬美元）票房，同時刷新中國影史暑期檔首日場次、近3年暑期檔喜劇片單日票房等九項紀錄，展現驚人吸金實力。

儘管票房亮眼，「功夫女足」仍引發正反兩極評價。有觀眾認為電影延續周星馳招牌無厘頭風格，笑點密集、娛樂效果十足，也融入不少新元素；但也有不少人批評特效過於粗糙、CG畫面充滿AI感，綠幕痕跡明顯，劇情設定更與過往作品相似，創新力不足。就連大陸東方衛視主持人林海看完電影後，也在微博 直言「好難看」，掀起網路熱議。

周星馳11日現身天津路演，首次與觀眾近距離交流。他在台上坦言，每推出一部作品都擔心做得不夠好，也害怕辜負一路支持自己的影迷，以及所有投入拍攝的工作人員，「最怕讓大家失望」，真摯發言讓不少觀眾相當動容。

活動尾聲，現場影迷突然請周星馳轉過身，他雖然一頭霧水仍照做，沒想到全場觀眾立刻齊聲高喊：「星爺，我們永遠站您身後！」震耳欲聾的應援聲響遍整個影廳。周星馳聽見後靦腆點頭致意，眼眶微微泛紅，感動神情全被鏡頭捕捉，也讓不少網友直呼：「這一幕真的太催淚了。」