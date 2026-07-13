戲說從頭／孟子義被5男求娶 她卻只要「工具人」

何與在「百花殺」中飾演病弱實則心思深沉的太子蕭華雍，和孟子義（圖）有精采對手戲。(取材自微博)

由中國女星孟子義與新生代男神何與主演的古裝復仇劇「百花殺」，開播前便創下雙平台預約突破330萬的驚人紀錄，首播當日更是聲量爆棚，孟子義飾演的女主角在騰訊熱度開播18分鐘內破億，以緊湊的節奏與清醒果斷的「大女主爽感」收穫滿滿好評，讓大批觀眾直呼「愈看愈上頭」。

「百花殺」講述背負著家族滅門慘案、從西北歸來的冷情昭寧郡主沈汐和（孟子義飾），為了執掌自身命運主動踏入朝堂的風暴中心。首播劇情中，5位皇子使出渾身解數想贏得郡主的芳心，但孟子義最終選擇病弱無力、看似命不久矣的太子（何與飾）。她分享角色心境，「一開始其實只想找個聽我話、不礙我事的夫婿。」笑稱只是要個「工具人」，豈料到後來卻發現對方也是個功於算計的狠角色。

除了選夫場面，首播中何與更大展好身材，「藥浴名場面」引發全網暴動。畫面中，何與在水氣氤氳中進行藥浴治療，濕髮凌亂、水珠順著脖頸滑落，半露出壯碩胸肌，將「病嬌感」與「致命吸引力」完美融合，極致的性張力讓觀眾隔著螢幕都能感受到灼熱，被大讚是「三分病態七分蠱」的視覺暴擊。

何與談起角色，則笑稱太子蕭華雍就是個「綠茶男」，「蕭華雍看似非常病弱，實則是一個扮豬吃老虎，很懂得『茶藝』的人」」。面對步步為營的郡主，兩人雖因一道聖旨賜婚，卻在多次事件後一次次被吸引，何與動心表示，「這昭寧郡主，何止兩副面孔，真是好幾副面孔的小狐狸，哪裡可怕，分明是可愛」，讓觀眾更加期待兩人後續的情感發展。

孟子義在演藝圈深耕多年，憑藉直率真實的性格與好人緣，在劇集開播之際，引發了一場娛樂圈人脈大考核。包含宋雨琦、楊洋、白鹿、虞書欣、王鶴棣、楊紫、曾舜晞、王楚然等多位明星好友，紛紛自掏腰包發起「雲包場」替新劇強力應援，讓「百花殺」的討論度在一開播就衝上頂峰。

何與（圖）在「百花殺」中飾演病弱實則心思深沉的太子蕭華雍，和孟子義有精采對手戲。(取材自微博)