素顏生圖刷屏後…劉亦菲自拍被抓包 害羞反應萌翻全網

劉亦菲發現被偷拍後，表情有些尷尬。(取材自微博)

中國人氣女星劉亦菲 近日獨自現身香港 ，不僅在銅鑼灣逛街時被路人拍下素顏生圖登上熱搜，隔天又被香港一間平價茶餐廳店員拍到獨自用餐，其中她發現自己被偷拍時的反應，更讓大批網友直呼「太真實了」。

影片中，劉亦菲身穿休閒牛仔外套、戴著棒球帽，沒有工作人員陪同，點了港式清湯麵和奶油多士。餐點上桌後，她和許多人一樣，先拿起手機替美食拍照，正興致勃勃地變換角度準備自拍，突然察覺店員正拿著手機拍攝自己。

畫面可見，她先是愣了一下，緩緩放下手機，露出有些尷尬又不知所措的表情，還忍不住瞄了對方一眼，但全程沒有要求刪除影片，也沒有露出不悅神情，而是默默收起手機，繼續低頭用餐。

這段影片曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友笑說，劉亦菲當下的反應「根本就是上班摸魚被老闆抓包」、「像上課偷滑手機被老師發現」，自然又可愛，也有人大讚她毫無明星架子。

此外，網友也注意到，劉亦菲當天穿著、配件都相當樸素，獨自到平價茶餐廳用餐，面對路人偷拍依然保持禮貌與從容。相較部分藝人第一時間要求刪片或由工作人員出面制止，她低調、不刻意的態度獲得一致好評，不少人認為，這份真實又鬆弛的氣質，正是她多年來始終深受觀眾喜愛的原因。