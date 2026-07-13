我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

素顏生圖刷屏後…劉亦菲自拍被抓包 害羞反應萌翻全網

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉亦菲發現被偷拍後，表情有些尷尬。(取材自微博)
劉亦菲發現被偷拍後，表情有些尷尬。(取材自微博)

中國人氣女星劉亦菲近日獨自現身香港，不僅在銅鑼灣逛街時被路人拍下素顏生圖登上熱搜，隔天又被香港一間平價茶餐廳店員拍到獨自用餐，其中她發現自己被偷拍時的反應，更讓大批網友直呼「太真實了」。

影片中，劉亦菲身穿休閒牛仔外套、戴著棒球帽，沒有工作人員陪同，點了港式清湯麵和奶油多士。餐點上桌後，她和許多人一樣，先拿起手機替美食拍照，正興致勃勃地變換角度準備自拍，突然察覺店員正拿著手機拍攝自己。

畫面可見，她先是愣了一下，緩緩放下手機，露出有些尷尬又不知所措的表情，還忍不住瞄了對方一眼，但全程沒有要求刪除影片，也沒有露出不悅神情，而是默默收起手機，繼續低頭用餐。

這段影片曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友笑說，劉亦菲當下的反應「根本就是上班摸魚被老闆抓包」、「像上課偷滑手機被老師發現」，自然又可愛，也有人大讚她毫無明星架子。

此外，網友也注意到，劉亦菲當天穿著、配件都相當樸素，獨自到平價茶餐廳用餐，面對路人偷拍依然保持禮貌與從容。相較部分藝人第一時間要求刪片或由工作人員出面制止，她低調、不刻意的態度獲得一致好評，不少人認為，這份真實又鬆弛的氣質，正是她多年來始終深受觀眾喜愛的原因。

精華 FAQ

  • 她先是在銅鑼灣被拍到素顏逛街的生圖，隔天又被拍到獨自到平價茶餐廳用餐。兩段畫面都因她的自然狀態與真實反應，迅速登上網路熱搜。

  • 她原本正拿手機拍美食，發現店員在拍自己後先愣了一下，接著慢慢放下手機，露出尷尬又不知所措的表情，還偷瞄對方一眼，反應相當真實。

  • 因為她沒有要求刪片，也沒有擺出不悅或明星架子，而是禮貌、低調地繼續用餐，呈現出很鬆弛的氣質，讓不少人覺得她自然又親切。

香港 劉亦菲

上一則

戲說從頭／孟子義被5男求娶 她卻只要「工具人」

下一則

孔令奇臉書追妻2年才回訊 初見面就開房間

延伸閱讀

素顏生圖刷屏後…劉亦菲跟美食自拍被捕獲 反應好萌

素顏生圖刷屏後…劉亦菲跟美食自拍被捕獲 反應好萌
深V禮服飄仙氣… 迪麗熱巴台上卻狂做「這個動作」 全網看了好心疼

深V禮服飄仙氣… 迪麗熱巴台上卻狂做「這個動作」 全網看了好心疼
羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」 網曝和家庭變故有關

羅晉素顏照被酸「眼裡沒光」 網曝和家庭變故有關
北川景子同框楊紫瓊 全英文聊天 網驚：產後身材太狂

北川景子同框楊紫瓊 全英文聊天 網驚：產後身材太狂

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

2026-07-05 15:02

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電