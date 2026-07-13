素顏生圖刷屏後…劉亦菲自拍被抓包 害羞反應萌翻全網
中國人氣女星劉亦菲近日獨自現身香港，不僅在銅鑼灣逛街時被路人拍下素顏生圖登上熱搜，隔天又被香港一間平價茶餐廳店員拍到獨自用餐，其中她發現自己被偷拍時的反應，更讓大批網友直呼「太真實了」。
影片中，劉亦菲身穿休閒牛仔外套、戴著棒球帽，沒有工作人員陪同，點了港式清湯麵和奶油多士。餐點上桌後，她和許多人一樣，先拿起手機替美食拍照，正興致勃勃地變換角度準備自拍，突然察覺店員正拿著手機拍攝自己。
畫面可見，她先是愣了一下，緩緩放下手機，露出有些尷尬又不知所措的表情，還忍不住瞄了對方一眼，但全程沒有要求刪除影片，也沒有露出不悅神情，而是默默收起手機，繼續低頭用餐。
這段影片曝光後迅速在網路瘋傳，不少網友笑說，劉亦菲當下的反應「根本就是上班摸魚被老闆抓包」、「像上課偷滑手機被老師發現」，自然又可愛，也有人大讚她毫無明星架子。
此外，網友也注意到，劉亦菲當天穿著、配件都相當樸素，獨自到平價茶餐廳用餐，面對路人偷拍依然保持禮貌與從容。相較部分藝人第一時間要求刪片或由工作人員出面制止，她低調、不刻意的態度獲得一致好評，不少人認為，這份真實又鬆弛的氣質，正是她多年來始終深受觀眾喜愛的原因。
她先是在銅鑼灣被拍到素顏逛街的生圖，隔天又被拍到獨自到平價茶餐廳用餐。兩段畫面都因她的自然狀態與真實反應，迅速登上網路熱搜。 她原本正拿手機拍美食，發現店員在拍自己後先愣了一下，接著慢慢放下手機，露出尷尬又不知所措的表情，還偷瞄對方一眼，反應相當真實。 因為她沒有要求刪片，也沒有擺出不悅或明星架子，而是禮貌、低調地繼續用餐，呈現出很鬆弛的氣質，讓不少人覺得她自然又親切。
精華 FAQ
她先是在銅鑼灣被拍到素顏逛街的生圖，隔天又被拍到獨自到平價茶餐廳用餐。兩段畫面都因她的自然狀態與真實反應，迅速登上網路熱搜。
她原本正拿手機拍美食，發現店員在拍自己後先愣了一下，接著慢慢放下手機，露出尷尬又不知所措的表情，還偷瞄對方一眼，反應相當真實。
因為她沒有要求刪片，也沒有擺出不悅或明星架子，而是禮貌、低調地繼續用餐，呈現出很鬆弛的氣質，讓不少人覺得她自然又親切。
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