我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

楊洋、宋茜舊情又被提… 狗仔爆當年「分手內幕」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊洋的感情傳聞一向是網友熱議焦點。(取材自微博)
楊洋的感情傳聞一向是網友熱議焦點。(取材自微博)

娛樂圈一段塵封多年的緋聞近日再度成焦點。中國知名狗仔「劉大錘」日前在直播中聊起演藝圈戀情時，談及男星楊洋的感情史，並提到他歷來傳出的交往對象幾乎都是圈內人士。有工作人員隨口表示，楊洋似乎從未被任何前任公開暗諷或影射，沒想到引來大批網友留言反問，「那宋茜呢？」劉大錘也順勢談起兩人當年的分手傳聞。

劉大錘表示，當年楊洋與宋茜之所以鬧得不太愉快，主因並非感情本身，而是在戀情傳聞發酵後，男方為了維持偶像形象與粉絲期待，急於切割關係。他更直言，若真有此事，「女生出來說幾句也很正常」，認為雙方最後無法和平收場，與男方處理方式有關。

不過，此說法均為劉大錘在直播中的爆料，截至目前，楊洋與宋茜雙方皆未針對相關內容作出回應。

事實上，楊洋與宋茜因2013年合作「繭鎮奇緣」結識，之後又簽入同一位經紀人旗下，互動頻繁，加上多次被網友發現使用同款飾品及生活用品，戀情傳聞甚囂塵上。2016年，緋聞持續延燒，雙方工作室先後發聲否認戀情，此後兩人鮮少再有公開交集，也讓這段關係始終充滿想像空間。

直播片段曝光後，相關話題迅速登上熱搜，不少網友認為，偶像藝人在流量與感情之間往往面臨兩難，若處理不當，容易讓一段關係留下遺憾；但也有不少楊洋粉絲質疑，狗仔並未提出任何新證據，僅憑片面說法重提往事，可信度有限，直指是藉著舊聞再度炒作話題。

近年來，楊洋的感情生活始終備受外界關注。除了與宋茜的緋聞廣為人熟知外，他也曾先後與李沁、迪麗熱巴、王楚然等人傳出戀愛消息。其中，他與王楚然曾多次被拍到私下同框，引發戀情猜測，但雙方始終未正面承認。如今隨著狗仔再度翻出舊事，也讓楊洋過往的感情傳聞再次成為網友熱議焦點。

宋茜當年和楊洋傳出戀情，一度鬧得不太愉快。(取材自微博)
宋茜當年和楊洋傳出戀情，一度鬧得不太愉快。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在直播裡重提楊洋與宋茜的舊緋聞，稱兩人當年分手不太愉快，原因疑似不是感情本身，而是男方為維持偶像形象急於切割關係。

  • 兩人因2013年合作《繭鎮奇緣》相識，之後又同屬一位經紀人，互動頻繁，加上被發現使用同款飾品與生活用品，戀情傳聞因此持續延燒。

  • 相關話題迅速登上熱搜，有人認為偶像在感情與流量間兩難，也有楊洋粉絲質疑狗仔沒有新證據，只是憑片面說法翻炒舊聞、藉機炒作。

宋茜

上一則

五月天大巨蛋1天唱2場 冠佑女兒助陣 草蜢驚喜現身

下一則

台北電影獎／馬士媛 「左撇子女孩」再奪新演員獎

延伸閱讀

張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止
「周生如故」任嘉倫傳與妻子分居 狗仔爆料：住酒店2晚不回家

「周生如故」任嘉倫傳與妻子分居 狗仔爆料：住酒店2晚不回家
狗仔直播爆料與妻分居？ 任嘉倫火速闢謠

狗仔直播爆料與妻分居？ 任嘉倫火速闢謠

IU、李鍾碩4年情聚少離多 雙方經紀公司證實已和平分手

IU、李鍾碩4年情聚少離多 雙方經紀公司證實已和平分手

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

2026-07-05 15:02

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電