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張小斐「撞樹演技」衝熱搜 網肯定喜劇天賦

娛樂新聞組／綜合報導
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張小裴在片中一段「撞樹」的肢體表演被封神。(取材自豆瓣電影)
張小裴在片中一段「撞樹」的肢體表演被封神。(取材自豆瓣電影)

周星馳執導的全新力作「功夫女足」上映後，在片中飾演峨眉隊隊長「雙雙」的女星張小斐，憑藉一身喜劇細胞與顛覆性的演出，迅速以「張小斐喜劇天賦」強勢登頂微博熱搜，引發全網瘋狂討論。

作為內娛少有的全能型喜劇演員，張小斐這次在周氏無厘頭體系中的表現令人眼前一亮。戲裡的她徹底放下偶像包袱，將搞笑分寸拿捏得恰到好處。其中一段「撞樹」的肢體表演更是封神，短短幾秒鐘的慢動作裡，她一邊展現少女心的星星眼，一邊精準踩中喜劇節奏，硬是把一個莽撞又可愛的角色立了起來。

不少觀眾盛讚她的微表情切換自如，完美接住了星爺的無厘頭笑點，無論是在進球後的狂喜與一秒假裝淡定之間切換，還是被犯規後對裁判露出無奈表情後又齜牙咧嘴爬起來繼續跑，喜劇包袱都抖得極其自然。

然而，這次大膽的風格碰撞也將輿論推向了兩極分化。有觀眾大讚其表演鬆弛自然、充滿生活化的幽默，非常接地氣；但也有人質疑，張小斐過往的小品舞台感與港式無厘頭融合時略顯違和，部分情緒激烈的戲份顯得表演痕跡偏重，甚至有瞪眼大呼小叫之嫌。

面對評價，張小斐在受訪時直言，演員從來沒有所謂的包袱，一切都是為角色服務。事實上，為了完美詮釋這個角色，她曾閉關半年進行特訓，期間更是磨破了7雙球鞋，足見其對表演的極致追求。

從春晚小品舞台的初露鋒芒，到憑藉「你好，李煥英」斬獲金雞獎影后，再到如今勇闖周星馳的無厘頭喜劇世界，張小斐始終在打破舒適圈。有網友大讚張小斐，無論是正劇的細膩深情，還是喜劇的收放自如，她都在用實力證明自己寬廣的戲路。

精華 FAQ

  • 她在周星馳執導的新片中，憑藉放得開的喜劇表演與鮮明角色塑造引發關注，特別是撞樹等片段被網友反覆討論，因此迅速衝上熱搜。

  • 最受討論的是她的撞樹慢動作戲，以及進球後狂喜、被犯規後又起身續跑等微表情轉換，讓角色同時呈現莽撞、可愛與喜感。

  • 支持者認為她自然鬆弛、接得住無厘頭笑點；質疑者則覺得她過去的小品舞台感與港式喜劇融合時略顯用力，部分情緒戲有表演痕跡。

微博 周星馳

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