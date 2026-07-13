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「功夫女足」片尾藏彩蛋 網淚：星爺沒忘記達叔

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)
周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)

周星馳暌違7年執導的新片「功夫女足」上映後話題不斷，不僅票房勢如破竹，片尾一幕疑似致敬已故黃金搭檔吳孟達的彩蛋，更讓不少影迷瞬間破防。彩蛋中，「少林足球」的「四師兄」陳國坤與「六師弟」林子聰驚喜現身，當林子聰走向周星馳時，身旁特意留下一個空位，被外界解讀是留給2021年因肝癌辭世的吳孟達，也勾起影迷對兩人多年合作情誼的回憶。

吳孟達與周星馳曾攜手演出「逃學威龍」、「九品芝麻官」、「少林足球」等經典作品，是華語影壇最具代表性的喜劇搭檔之一。雖然吳孟達生前曾坦言，兩人一度有「老死不相往來」的感覺，但也感嘆「相識一場，緣分都不容易」。如今「功夫女足」以留白方式疑似向他致敬，讓不少網友直呼「星爺終究沒有忘記達叔」。

片尾一幕彩蛋疑似致敬已故黃金搭檔吳孟達。(取材自微博)
片尾一幕彩蛋疑似致敬已故黃金搭檔吳孟達。(取材自微博)

除了彩蛋掀起熱議，「功夫女足」票房表現同樣驚人。根據燈塔專業版數據，電影上映僅1天14小時50分鐘便突破5億元（人民幣，下同），截至目前累計票房已超過5.1億元，首日票房達2.87億元，一舉刷新中國影史暑期檔首映日場次、近三年暑期檔預售票房等7項紀錄。首日排映場次逾23萬場、觀影人次突破579萬，排片占比一度高達76.8%，帶動暑期檔票房回溫，貓眼專業版也將最終票房預測上修至25億元以上。

不過，電影口碑卻與票房形成強烈反差。「功夫女足」豆瓣開分僅6.6分，目前已有逾11萬人參與評分，其中17%給予五星好評、8.6%打出一星，呈現明顯兩極化；相較之下，購票平台貓眼則開出9.4分高分。支持者認為電影保留熟悉的「星爺味」，笑點密集又充滿情懷；批評者則認為劇情稍嫌老套、部分笑料略顯尷尬。

面對外界不同評價，周星馳日前在天津路演時向觀眾致謝，坦言自己常覺得做得還不夠好，「很怕辜負大家的支持」，並表示希望透過片中娥眉女足隊永不放棄的精神，傳達「中國功夫世界第一」的信念。

精華 FAQ

  • 彩蛋中林子聰走向周星馳時，身旁特意留下一個空位，被外界解讀為保留給2021年過世的吳孟達，因而讓不少影迷聯想到兩人深厚的合作情誼。

  • 電影上映僅1天14小時50分鐘就突破5億元，首日票房達2.87億元，並刷新多項暑期檔紀錄，累計票房目前已超過5.1億元。

  • 豆瓣開分僅6.6分，顯示觀眾意見分裂；支持者稱保留熟悉的星爺喜感與情懷，批評者則認為劇情偏老套、部分笑料略顯尷尬。

吳孟達 周星馳

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