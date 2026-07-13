我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

張柏芝傳健康亮紅燈 遭診斷「嚴重貧血」日服3次藥續命

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張柏芝驚爆身體出狀況。（取材自微博）
張柏芝驚爆身體出狀況。（取材自微博）

46歲香港女星張柏芝近年獨自照顧3個兒子，同時兼顧演藝工作，經常往返香港、中國兩地，行程十分忙碌。近日她在社群平台透露健康亮起紅燈，不僅出現高燒、失聲等症狀，抽血檢查後更被醫師診斷為「嚴重貧血」，消息曝光後，引發大批粉絲關心，紛紛留言希望她放慢腳步、好好休養。

張柏芝日前前往北京出席「全球城市數字友好MarsX演唱會」時，其實已經帶病工作。她坦言當時持續發高燒，喉嚨發炎導致幾乎無法發聲，從事後分享的影片中，也能聽出聲音相當沙啞。為了舒緩不適，她只能不斷喝陳皮薑茶，希望減輕喉嚨疼痛。她透露，返家洗澡後大量流汗，體溫才逐漸恢復正常，也第一時間向粉絲報平安，感謝大家的關心。

然而，高燒退去後，張柏芝又公開最新檢查結果。她在Instagram分享抽血報告，表示醫師告知她「非常貧血」，經紀人隨即替她準備補血口服液，並安排每天飲用3次，希望盡快改善身體狀況。張柏芝也坦言，目前最重要的事情就是把貧血治療好，先把健康照顧好，才能繼續投入工作。

張柏芝2006年與謝霆鋒結婚，育有長子Lucas與次子Quintus，2011年離婚後一直獨自照顧兩個孩子。2018年，她再度迎來小兒子張禮承，至今未公開生父身分。近年她一肩扛起家庭與事業，工作行程始終滿檔。這次健康狀況曝光後，也讓不少粉絲擔心她是否長期過勞，留言叮嚀她多休息、照顧好自己。

精華 FAQ

  • 她在抽血檢查後被醫師告知「非常貧血」或嚴重貧血，屬於需要立即調養的狀況。她也表示目前最重要的是先把身體顧好，避免健康繼續惡化。

  • 她當時其實已經帶病上工，持續發高燒、喉嚨發炎，幾乎無法發聲，影片中聲音也明顯沙啞。她只能靠喝陳皮薑茶舒緩，返家後大量流汗才逐漸退燒。

  • 經紀人已替她準備補血口服液，並安排她每天飲用3次，希望盡快改善貧血與體力問題。粉絲則紛紛留言提醒她放慢腳步、多休息，先把健康放在第一位。

香港 張柏芝

上一則

台北電影獎／馬士媛 「左撇子女孩」再奪新演員獎

下一則

哈里遜福特迎84歲 洛城騎單車秀肌力 不見老態

延伸閱讀

張柏芝「嚴重貧血」健康亮紅燈 日服3次藥續命

張柏芝「嚴重貧血」健康亮紅燈 日服3次藥續命
「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺

「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺
英女遊印度3個月疑染病腦藏38隻寄生蟲 多年才恢復健康

英女遊印度3個月疑染病腦藏38隻寄生蟲 多年才恢復健康
出席「時尚中國之夜」娜扎變成獨眼龍 原因惹粉絲心疼

出席「時尚中國之夜」娜扎變成獨眼龍 原因惹粉絲心疼

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
迪麗熱巴出席活動，全程拿麥克風、長髮擋住胸口防走光。圖／摘自微博

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

2026-07-05 15:02

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電