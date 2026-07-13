張柏芝傳健康亮紅燈 遭診斷「嚴重貧血」日服3次藥續命

張柏芝驚爆身體出狀況。（取材自微博）

46歲香港 女星張柏芝 近年獨自照顧3個兒子，同時兼顧演藝工作，經常往返香港、中國兩地，行程十分忙碌。近日她在社群平台透露健康亮起紅燈，不僅出現高燒、失聲等症狀，抽血檢查後更被醫師診斷為「嚴重貧血」，消息曝光後，引發大批粉絲關心，紛紛留言希望她放慢腳步、好好休養。

張柏芝日前前往北京出席「全球城市數字友好MarsX演唱會」時，其實已經帶病工作。她坦言當時持續發高燒，喉嚨發炎導致幾乎無法發聲，從事後分享的影片中，也能聽出聲音相當沙啞。為了舒緩不適，她只能不斷喝陳皮薑茶，希望減輕喉嚨疼痛。她透露，返家洗澡後大量流汗，體溫才逐漸恢復正常，也第一時間向粉絲報平安，感謝大家的關心。

然而，高燒退去後，張柏芝又公開最新檢查結果。她在Instagram分享抽血報告，表示醫師告知她「非常貧血」，經紀人隨即替她準備補血口服液，並安排每天飲用3次，希望盡快改善身體狀況。張柏芝也坦言，目前最重要的事情就是把貧血治療好，先把健康照顧好，才能繼續投入工作。

張柏芝2006年與謝霆鋒結婚，育有長子Lucas與次子Quintus，2011年離婚後一直獨自照顧兩個孩子。2018年，她再度迎來小兒子張禮承，至今未公開生父身分。近年她一肩扛起家庭與事業，工作行程始終滿檔。這次健康狀況曝光後，也讓不少粉絲擔心她是否長期過勞，留言叮嚀她多休息、照顧好自己。