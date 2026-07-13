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「浪姐7」李小冉驚傳婚變 老公沒工作「女強男弱」11年婚畫句點

記者陳穎／即時報導
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女星李小冉驚傳婚變。(取材自微博)
女星李小冉驚傳婚變。(取材自微博)

曾參加「乘風2026」（浪姐7）的中國女星李小冉驚傳婚變。13日有中國娛樂博主爆料指出，她與結婚11年的瑞士籍製片人徐佳寧，早已悄悄結束婚姻關係，兩人據傳自2024年開始分居，並於2025年11月在北京完成離婚手續，消息曝光後引發外界熱議。

根據娛樂博主「頂流克星張姐」及「娛樂狄胖胖」的說法，圈內自去年起便流傳李小冉婚姻生變的消息。知情人士透露，李小冉與徐佳寧因合作電視劇「來不及說我愛你」結識，兩人於2014年步入婚姻。婚後，李小冉一度持有男方公司股份，成為第二大股東，不過近年已退出公司經營。

爆料內容指出，徐佳寧近年鮮少推出新作品，事業發展趨於低調，相較之下，李小冉仍持續活躍於演藝圈，雙方逐漸形成「女強男弱」的局面。此外，夫妻倆婚後始終未育有子女，也讓外界對兩人的婚姻狀況多有揣測。

消息人士進一步表示，兩人近年互動已大幅減少，並於前兩年開始分居，最終在去年正式辦理離婚。對於婚變傳聞，目前李小冉及徐佳寧雙方皆未出面回應，因此相關說法仍有待當事人證實。不少網友得知消息後感到意外，也有人認為，若傳聞屬實，或許代表李小冉將展開人生新的篇章。

精華 FAQ

  • 多位中國娛樂博主爆料稱，李小冉與瑞士籍製片人徐佳寧已婚變，甚至疑似完成離婚手續。消息指出，兩人婚姻早已出現變化，但目前尚未獲當事人證實。

  • 爆料稱兩人自2024年開始分居，並於2025年11月在北京完成離婚手續。另有說法指，圈內其實從去年起就已流傳他們婚姻出問題的消息。

  • 因為李小冉近年仍活躍於演藝圈，持續有曝光與工作；相較之下，徐佳寧近年作品不多、事業較低調。加上兩人婚後未育有子女，也讓外界更關注其婚姻狀態。

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