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張藝興「嘴巴像下雨」？周星馳路演公開「拆台」 全網笑到噴飯

娛樂新聞組／即時報導
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張藝興(右)坦言，自己從小就是周星馳(左)的忠實影迷。(取材自微博)
張藝興(右)坦言，自己從小就是周星馳(左)的忠實影迷。(取材自微博)

周星馳執導的新片「功夫女足」近日展開宣傳，主創團隊現身長沙舉辦路演活動，沒想到周星馳竟當眾「拆台」主演張藝興，一句「你怎麼有這麼多口水？」意外揭開電影幕後拍攝秘辛，相關話題火速登上微博熱搜，引發網友熱議。

「功夫女足」中，張藝興飾演的「徐風」有一場遭鐵砂掌重擊的戲碼，半邊臉被打得腫如饅頭，嘴角還不停流著口水，誇張又狼狽的模樣成為電影預告中的經典畫面。許多人原以為這一幕全靠後期特效或道具完成，沒想到周星馳在路演時突然一本正經地向張藝興發問，「你怎麼有這麼多口水？」瞬間笑翻全場，也揭開幕後真相。

原來，張藝興臉部腫脹的效果確實是透過厚重的特效化妝及乳膠假體打造，但嘴角不斷流下的口水，卻完全是真實生理反應。劇組透露，由於特效妝相當厚重，不僅悶熱，也限制了臉部肌肉活動，讓口腔分泌物難以控制，因此拍攝時只能任由口水自然流下。

這種「假臉兜不住真口水」的意外效果，反而成了最具周氏喜劇風格的笑點，讓角色狼狽得更加真實。

面對導演的公開調侃，張藝興也毫不避諱，大方自嘲表示，當時拍戲時「嘴巴簡直像在下雨」，自己完全控制不了，只能硬著頭皮完成演出。他也透露，片中另一場「火燒腿毛」的戲分同樣相當折磨，前前後後拍了數十次，每一次都得重新調整狀態。

張藝興坦言，自己從小就是周星馳電影的忠實影迷，這次能參與「功夫女足」，對他而言就像完成夢想。因為對周星馳有絕對信任，所以願意徹底放下偶像包袱，不論是流口水、扮醜或各種狼狽橋段，都希望全力配合，只為呈現最好的喜劇效果。

這段路演互動曝光後，立即在網路掀起熱烈討論。網友紛紛笑稱，「假臉兜不住真口水，這句話直接封神」、「星爺一本正經問這句最好笑」、「張藝興完全掌握周氏無厘頭精髓」，也有人大讚他毫無偶像包袱、敬業又有喜感。

精華 FAQ

  • 周星馳在宣傳《功夫女足》時，當眾問張藝興「你怎麼有這麼多口水？」這句話因語氣一本正經又內容反差極大，立刻引爆全場笑點，也成為網路熱搜話題。

  • 張藝興臉部腫脹主要靠厚重特效化妝與乳膠假體完成，但嘴角持續流口水卻是自然生理反應。因妝容太厚、悶熱且限制臉部活動，拍攝時口水難以控制。

  • 張藝興坦言自己從小就是周星馳電影迷，這次參演像完成夢想，因此願意放下偶像包袱，配合流口水、扮醜等橋段，敬業又有喜感，因而獲得網友好評。

周星馳 微博

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