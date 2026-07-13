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享盡齊人之福？侯明昊新劇有「3個假老婆」 直播忙澄清「最愛她」

娛樂新聞組／即時報導
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侯明昊在新劇「雀骨」中有三個「假老婆」。(取材自微博)
侯明昊在新劇「雀骨」中有三個「假老婆」。(取材自微博)

由侯明昊、艾米主演的古裝權謀愛情劇「雀骨」近日開播，隨即以緊湊節奏與高顏值陣容引爆追劇熱潮。然而，最受矚目的焦點莫過於熱搜話題「侯明昊新劇有三個假老婆」。男主角看似在劇中妻妾成群、坐擁三位夫人，實則全員「名存實亡」，讓觀眾笑稱這根本是「披著海王外殼的純愛戰神」。

「雀骨」中，侯明昊飾演表面專橫強勢、實則背負血海深仇的靖安王世子蕭無衣。劇中他看似享盡齊人之福，但細看正妃與庶妾的真實身分，卻讓觀眾大跌眼鏡。正妃何元姬實為太后安插的眼線，且心中早有白月光，兩人婚後全程分房、相敬如賓；侍妾蕊生的真實身分則是隨行醫師兼兄弟遺孀，帶進王府的孩子更與蕭無衣毫無血緣關係。

至於艾米飾演的側妃謝嘉魚，則是蕭無衣為了調查軍械案，出於權謀布局與保護目的才強娶進門的機關才女。偌大的靖安王府毫無傳統古裝劇的後宅雌競，三位女性角色個個清醒獨立、專注於自己的事業線，反倒襯托出男主角成了全王府最純情的「母胎單身漢」。

隨著「三個老婆」的話題在網上發酵，侯明昊在宣傳直播中展現了極強的求生欲。面對劇中複雜的姻緣關係，他神色緊張地對著鏡頭連喊三遍「不是真夫妻」，隨後更中氣十足地隔空表白，大喊「蕭無衣此生唯愛謝嘉魚」，成了開播以來的名場面。

這段兼具權謀與搞笑的設定引來大批網友圍觀。不少觀眾紛紛留言大讚，「本來以為是渣男，沒想到是個純愛戰神」、「老婆是假的，連兒子都是別人的」、「忍不住心疼世子三秒鐘」。還有網友指出，這種全員清醒搞事業的設定太帶感了，沒有無腦雌競的古偶簡直是清流。

精華 FAQ

  • 因劇中侯明昊表面像坐擁三位夫人，實際上三人的婚姻或關係都另有真相，沒有傳統後宅戲碼，反而形成強烈反差，讓觀眾覺得既搞笑又新鮮。

  • 正妃何元姬是太后眼線且另有白月光；侍妾蕊生其實是隨行醫師兼兄弟遺孀，孩子也非親生；側妃謝嘉魚則是為查軍械案被權謀布局強娶入府。

  • 他面對劇中複雜姻緣時神色緊張，連喊3次「不是真夫妻」，之後更高調表白「蕭無衣此生唯愛謝嘉魚」，因求生欲強烈而成為開播名場面。

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