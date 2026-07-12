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「香港舞台說再見」港星黃秋生拋震撼宣言

記者陳穎／即時報導
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黃秋生執行早睡早起的健康生活。(圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供)
黃秋生執行早睡早起的健康生活。(圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供)

香港影帝黃秋生12日晚間突然在臉書發文，短短24字寫下：「香港舞台，是時候說再見了。神戲面向世界。一個更大的舞台。」一席話立刻引發外界揣測，認為他似乎準備告別香港演藝圈，未來發展重心可能轉往海外或其他地區。

近年黃秋生多次來台拍戲、參與舞台劇演出，也曾公開表達對台灣的喜愛，因此外界屢屢關注他是否有意定居台灣。不過，截至目前為止，他尚未取得台灣身分證，仍以合法工作身分在台發展。

黃秋生早在2021年便取得台灣核發的就業金卡，可在有效期限內自由往返台灣並從事相關工作。他當時曾表示，希望將事業重心放在台灣，但並未正式申請入籍或長期定居，而是以工作需求為主，在港台兩地之間往返。

依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，香港居民若符合相關資格，可申請在台居留，並在符合居留年限與居住天數等條件後，再進一步申請定居及取得台灣身分。其中，包括連續居留滿1年（期間出境不得超過30日），或連續居留滿2年且每年在台居住達270日以上等，都屬於相關申請條件之一。

香港 黃秋生

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