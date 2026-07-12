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周星馳「功夫女足」彩蛋曝光 疑留空位致敬吳孟達 網鼻酸

記者廖福生／即時報導
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周星馳(左)與吳孟達過去曾是黃金搭檔。（聯合報系資料照）
周星馳(左)與吳孟達過去曾是黃金搭檔。（聯合報系資料照）

周星馳（星爺）時隔7年推出新作「功夫女足」，集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，還邀來劉嘉玲、佐藤健特別演出，陣容星光熠熠。該片11日在大陸正式上映不到3小時票房便突破1億人民幣（約1475.6萬美元），而周星馳也在彩蛋中特別留了空位，讓不少人解讀是留給好搭檔吳孟達

「功夫女足」片尾的3段彩蛋「少林足球」中「四師兄」陳國坤、「六師弟」林子聰驚喜現身觀眾席，而令人感動的是，當林子聰走向周星馳時，身旁特意留下一個空位，讓不少觀眾解讀是在向2021年病逝的黃金拍檔吳孟達致敬。

吳孟達和周星馳曾合作「逃學威龍」、「九品芝麻官」、「少林足球」等多部經典作，兩人更是不少影迷心中的黃金搭檔。他生前受訪時曾透露，和周星馳2人的關係「有點老死不相往來」的感覺，更感嘆「相識一場，緣分都不容易」，似乎透露2人的身分、際遇都因時間有所改變。

吳孟達2021年因肝癌辭世，當時周星馳低調前往弔唁，在「功夫女足」中也疑似以彩蛋留白方式致敬吳孟達，顯現兩人的情誼依舊。近日周星馳也與張小斐、迪麗熱巴一同宣傳新片，感性表示經常覺得自己做得不夠好，很怕辜負大家的支持。

精華 FAQ

  • 這部片11日在大陸正式上映後，不到3小時票房就突破1億人民幣，顯示周星馳新作具有強大號召力，也迅速帶動話題與關注。

  • 片尾3段彩蛋裡，《少林足球》的「四師兄」陳國坤與「六師弟」林子聰驚喜現身觀眾席，喚起不少影迷對周星馳經典作品的回憶。

  • 因為林子聰走向周星馳時，旁邊特意留下一個空位，許多人解讀這是為2021年病逝的吳孟達保留的位置，也象徵兩人難忘的黃金搭檔情誼。

周星馳 吳孟達 劉嘉玲

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