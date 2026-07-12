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王力宏重摔縫39針露疤現身 之後巡演取消吊鋼絲

記者林士傑／即時報導
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王力宏表示摔傷傷口恢復得差不多了。(取材自微博)
王力宏表示摔傷傷口恢復得差不多了。(取材自微博)

王力宏月初在「最好的地方II」巡演成都站發生意外，左耳、左臉頰共縫39針，帶傷繼續完成演出。經過數日休養，他稍早親拍影片報平安，也替團隊同仁抱屈，並且宣布演唱會的重大決定。

他談到傷口恢復得差不多了，預計明天拆線，「最近收到了非常多的關心和支持，謝謝你們」。他的巡演於17日移師長沙，表示團隊連日來進行調整，決定一切以安全為前提，因此自長沙站起取消吊鋼絲道具以及舞台地面Led，「為了百分之百安全，雖然新的調整可能減少一些戲劇張力，但是我們仍然會透過四面八方的舞台，把最真誠的音樂帶給每位觀眾，也懇請大家理解我們這次舞台上的一些調整」。

而在舞台意外之後，許多歌迷不滿他的公司，面對網路上各種留言謾罵，王力宏也不再隱忍，鄭重強調自己的團隊就像家人，跟歌迷一樣擔心他的安全，「這次也是他們說服我不要再吊鋼絲，他們說大家能看到我平安在舞台上唱歌，就是最大的滿足」。

王力宏感謝團隊的愛以及付出，「我不希望他們因為我受到任何攻擊或傷害，也不希望他們的家人擔心。因為我的每個榮耀時刻，都有他們的功勞與付出；每一次挫折坎坷，也都有他們不離不棄地陪伴、支持著我」。尤其他和團隊都是演唱會的主辦單位，捨不得家人一再受到攻擊，他說：「這次的經驗對我們來說，是非常寶貴的學習。」希望歌迷能夠停止攻擊團隊同仁。

王力宏忙著在舉辦「最好的地方II」巡演。(取材自微博)
王力宏忙著在舉辦「最好的地方II」巡演。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在成都站演出時重摔受傷，左耳與左臉頰共縫39針，雖然帶傷仍完成演出，之後經過數日休養，傷口已恢復得差不多。

  • 王力宏表示，團隊連日調整後決定以安全為最高原則，因此自17日移師長沙站起，取消吊鋼絲道具與舞台地面LED，改以其他舞台設計呈現演出。

  • 王力宏強調團隊像家人，也同樣擔心他的安全，並說是團隊說服他不要再吊鋼絲。他感謝大家的付出，呼籲歌迷不要再攻擊團隊同仁。

王力宏

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