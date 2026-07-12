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周星馳罕見小鳥依人 摟劉嘉玲合照 還提醒「照片別外傳」

中國新聞組／北京12日電
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周星馳(左)與劉嘉玲合照曝光，星爺罕見親密靠肩。(取材自微博)
周星馳(左)與劉嘉玲合照曝光，星爺罕見親密靠肩。(取材自微博)

港星周星馳新作「少林女足」最近宣傳不斷，女星劉嘉玲近日上傳了一張與周星馳的合影，畫面中星爺罕見露出小鳥依人的模樣靠在劉嘉玲肩上，引起網友熱議「好少看到星爺跟女藝人這麼親密的」。

綜合新浪網、搜狐娛樂報導，「功夫女足」官方帳號分享一段周星馳與劉嘉玲在拍攝電影期間互動的視頻。影片中，劉嘉玲拜託現場的工作人員「幫我和星仔拍張照片」，拍完照之後周星馳欲言又止，想了一會兒後跟劉嘉玲說「這照片別往外傳喔」，劉嘉玲聽後愣了一秒，隨後她一邊點擊發布一邊說：「啊？我不害怕給人看到。」

劉嘉玲與周星馳是相識38年的老友，兩人在周星馳電影經典喜劇「大內密探零零發」中合作，是許多星迷的回憶。這部1996年電影的對白「你肚子餓不餓？我煮碗面給你吃呀。」也拿來當作該貼文的文案。

也有網友看到平時比較內向的周星馳在老友面前，變回了曾經活潑好動的「星仔」，感嘆留言道，「好少看到星爺跟女藝人這麼親密的。誰懂啊，62歲的喜劇之王，在別人面前是『星爺』，在她面前還是『星仔』。」

還有不少網友討論，劉嘉玲在照片中穿著「少林女足」的衣服，兩人是否暌違19年後再度合作？

周星馳(左)與劉嘉玲合照曝光，星爺罕見親密靠肩。(取材自臉書)
周星馳(左)與劉嘉玲合照曝光，星爺罕見親密靠肩。(取材自臉書)

精華 FAQ

  • 因為照片中平時較內向的周星馳罕見靠在劉嘉玲肩上，呈現出親暱又放鬆的模樣，和外界熟悉的「星爺」形象形成反差，因此引起大量關注。

  • 他拍完照後欲言又止，最後特別提醒劉嘉玲「這照片別往外傳喔」，但劉嘉玲聽完後仍直接發布，還笑說自己不怕給人看到。

  • 劉嘉玲與周星馳相識已有38年，曾在《大內密探零零發》中合作，這次貼文也引用經典台詞作文案，讓不少影迷重新回想起當年的喜劇記憶。

周星馳 劉嘉玲

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