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素顏生圖刷屏後…劉亦菲跟美食自拍被捕獲 反應好萌

娛樂新聞組／即時報導
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劉亦菲在香港一家茶餐廳內與食物自拍。(取材自微博)
劉亦菲在香港一家茶餐廳內與食物自拍。(取材自微博)

人氣女星劉亦菲日前獨自現身香港銅鑼灣及一間平價茶餐廳「吃地攤」，先被路人街拍的扶梯素顏生圖引爆全網熱搜，翌日更被茶餐廳店員拍到獨自用餐、專注自拍美食，其後察覺被偷拍時流露尷尬呆萌反應，畫面同樣掀起熱議。

7月9日，一名遊客在香港銅鑼灣商圈搭乘自動扶梯時，偶然拍下站在前方的劉亦菲，她當時沒有任何隨行工作人員，孤身一人逛街，頭戴淺灰色棒球帽，墨鏡遮住大半眉眼，身穿千元價位基礎款運動上衣，搭配簡約卡其色小包，全身未見任何誇張品牌單品。

儘管商場冷白光容易暴露面部瑕疵，劉亦菲面部線條依然平整緊緻，鼻梁高挺立體，骨相優勢明顯。照片曝光後隨即引爆熱搜，網友評論一致大讚，指她單憑天生骨骼輪廓便足以扛住無修生圖考驗，無須依賴妝容濾鏡。

熱度未退，隔日再有香港一間本地茶餐廳店主上傳店內實拍短片，進一步將話題推上高峰。該名當班店員稱一眼認出劉亦菲進店，惟未上前打擾，只在遠處悄悄拍攝。

片段顯示，該店屬平價市井小店，卡座狹小擁擠，多為本地居民及上班族光顧。儘管當日香港氣溫高達攝氏34度，劉亦菲仍穿著厚款牛仔外套，內搭黑色基礎上衣，下身配寬鬆闊腿牛仔褲及平價白色運動鞋，頭戴帶細閃裝飾的黑色棒球帽，長髮隨意披散，未見刻意打理。

網友隨後起底發現，其身上穿搭單品總價全在千元人民幣範圍，未見任何高奢品牌或代言首飾，隨身手機亦非蘋果機型。

她坐下後點了港式清湯麵及兩份奶油多士，屬本地人常點的平價餐品。菜品上桌後，她第一時間並非動筷，而是舉機對食物自拍，動作與普通人聚餐習慣無異，不少網友笑言「頂流女明星也逃不開『手機先吃飯』的固定流程」。

視頻亦捕捉到她發現店主偷拍後的神態變化，上一秒仍專注拍攝食物，下一秒瞬間停頓，並將舉機的手緩緩收回，帶著尷尬無措表情瞪了對方一眼，但未有示意對方刪除片段，亦無隨行人員上前阻止拍攝。此舉引來大量網友共鳴，形容其反應「和自己上課偷偷玩手機、摸魚刷視頻被老闆撞見時的狀態一模一樣」。

有自媒體將事件與其他藝人遇路人偷拍的反應相比，指出不少流量明星遭路人拍攝時，隨行人員會立即上前制止甚至要求刪片，藝人本人亦會全程冷臉迴避，最終落得「耍大牌」負評；相比之下，劉亦菲身處公共場合被全程記錄卻未見半點不悅，僅安靜收回手機繼續用餐，其從容態度備受網友肯定，認為這份不刻意、不偽裝的鬆弛感，正是其持續圈粉的關鍵。

劉亦菲的扶梯素顏生圖引爆全網熱搜。(取材自微博)
劉亦菲的扶梯素顏生圖引爆全網熱搜。(取材自微博)

劉亦菲發現被偷拍後，表情有些尷尬。(取材自微博)
劉亦菲發現被偷拍後，表情有些尷尬。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她先是在香港銅鑼灣搭乘自動扶梯時，被路人拍到獨自逛街的素顏生圖。當時她沒有工作人員陪同，低調穿搭卻仍因骨相與狀態登上熱搜。

  • 她在高溫下仍穿厚牛仔外套與寬鬆牛仔褲，搭配平價鞋帽，整體單品偏基礎款。點了清湯麵和奶油多士後，先拿手機自拍食物，再開始用餐。

  • 她發現店主偷拍時，沒有激烈反應或要求刪片，只是略顯尷尬地收回手機，繼續安靜用餐。這種自然、不擺架子的態度，讓許多網友覺得親切又有好感。

香港 劉亦菲

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