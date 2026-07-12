范冰冰巴黎看秀 從頭到腳「全身紫」 被喊天線寶寶
大陸女星范冰冰近年將事業重心轉往海外，日前受邀出席巴黎高級訂製服時裝周，現身設計師「Robert Wun」2026秋冬高訂大秀，一登場便成為焦點。不過，這回最受討論的並非她的氣場，而是意外掀起的「天線寶寶」話題。
范冰冰當天身穿品牌最新高級訂製服，從頭到腳的「全紫色」前衛造型震撼亮相，服裝輪廓到色彩都充滿未來感與實驗性風格，誇張剪裁展現品牌一貫鮮明特色。
不過，整套禮服飽和的紫色與獨特的剪裁，讓人聯想到經典卡通「天線寶寶」中的角色「丁丁」。巧合的是，與范冰冰同場看秀的美國饒舌天后「卡蒂B」，當天以一身巨大的「鮮紅色」禮服現身，兩人一紫一紅的極致色彩碰撞，顯得格外獵奇且戲劇化，宛如「天線寶寶聯名現場」。
大秀現場也捕捉到令人暖心的一幕。由於卡蒂B的禮服設計非常厚重、裙襬繁複，導致她入座時行動有些困難。身旁的范冰冰見狀，立刻展現超高情商與貼心舉動，主動伸手溫柔攙扶。
范冰冰近年因逃稅風波導致演藝重心有所轉變，除了頻繁現身歐洲時裝周與國際影展，更頻頻受邀為國際高訂品牌壓軸走秀，美妝副業也經營得有聲有色，證明她依舊有無可取代的個人魅力。
她受邀出席 Robert Wun 2026秋冬高訂大秀，身穿從頭到腳皆為紫色的前衛禮服，色彩飽和、剪裁誇張，整體充滿未來感與實驗性，因此成為全場焦點。 因為她當天整套服裝是高度飽和的紫色，輪廓又帶有特殊感，讓不少人立刻想到卡通裡的丁丁，於是網友拿她開玩笑，稱像是天線寶寶造型。 同場看秀的卡蒂B因為禮服厚重、裙襬繁複，入座時動作不便，范冰冰見狀主動伸手攙扶，展現相當高的情商，也讓她的親切形象再次被討論。
精華 FAQ
她受邀出席 Robert Wun 2026秋冬高訂大秀，身穿從頭到腳皆為紫色的前衛禮服，色彩飽和、剪裁誇張，整體充滿未來感與實驗性，因此成為全場焦點。
因為她當天整套服裝是高度飽和的紫色，輪廓又帶有特殊感，讓不少人立刻想到卡通裡的丁丁，於是網友拿她開玩笑，稱像是天線寶寶造型。
同場看秀的卡蒂B因為禮服厚重、裙襬繁複，入座時動作不便，范冰冰見狀主動伸手攙扶，展現相當高的情商，也讓她的親切形象再次被討論。
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