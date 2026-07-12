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「劇組便當超難吃」 吳彥祖疑酸「九龍城寨之終章」

記者廖福生╱綜合報導
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吳彥祖(右)上YouTube節目聊拍戲生活，抱怨劇組便當非常難吃。(視頻截圖)
吳彥祖(右)上YouTube節目聊拍戲生活，抱怨劇組便當非常難吃。(視頻截圖)

香港男神吳彥祖近日投入電影「九龍城寨之終章」拍攝，為了角色不僅剃成光頭，還留起落腮鬍，造型與過往斯文形象大不相同。不過，他近日登上好友「廿四味」成員Brian主持的YouTube節目「Let's Go Eat with Brian」時，卻意外抱怨劇組便當太難吃，甚至透露大家反映多次都沒有改善，最後只好自己準備午餐。

節目中，吳彥祖與Brian一同品嘗頂級和牛，吃到松阪部位時更連聲稱讚，直呼美味。聊到拍戲生活，他忍不住拿眼前美食與劇組便當相比，笑說「比劇組便當好吃太多了」。他回憶，過去拍攝「寒戰」時，每天吃劇組便當都覺得很有拍戲的感覺，「拍戲本來就該有便當吃」。

吳彥祖隨即話鋒一轉，直言這次合作的劇組便當讓他相當傻眼，「不是普通、還可以接受那種，是真的很難吃」。他笑著猜測，不知道是不是因為預算考量，還是餐廳是劇組人員認識：「大家都投訴過，但完全沒有改善。」他也透露，因為實在吃不習慣，後來乾脆自己準備午餐。」

雖然吳彥祖並未直接點名是哪一個劇組，由於他目前拍攝中的作品僅有「九龍城寨之終章」，影片曝光後引發網友熱議。不少人笑稱「到底是哪一家便當這麼可怕」，也有人期待劇組能盡快改善伙食。

精華 FAQ

  • 他是在拍攝《九龍城寨之終章》期間，於好友 Brian 主持的節目中談到劇組便當問題。雖未直接點名餐盒來源，但因他當時正參與該片拍攝，外界普遍認為與此作品有關。

  • 吳彥祖形容這次的劇組便當「不是普通、還可以接受那種，是真的很難吃」，還笑說大家已經投訴過很多次卻完全沒有改善，顯示他對餐點品質相當不滿。

  • 因為實在吃不習慣，吳彥祖最後選擇自己準備午餐，不再依賴劇組供餐。他也提到自己以前拍《寒戰》時，反而覺得吃便當很有拍戲的感覺，形成鮮明對比。

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