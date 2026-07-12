「劇組便當超難吃」 吳彥祖疑酸「九龍城寨之終章」

吳彥祖(右)上YouTube節目聊拍戲生活，抱怨劇組便當非常難吃。(視頻截圖)

香港 男神吳彥祖近日投入電影「九龍城寨之終章」拍攝，為了角色不僅剃成光頭，還留起落腮鬍，造型與過往斯文形象大不相同。不過，他近日登上好友「廿四味」成員Brian主持的YouTube節目「Let's Go Eat with Brian」時，卻意外抱怨劇組便當太難吃，甚至透露大家反映多次都沒有改善，最後只好自己準備午餐。

節目中，吳彥祖與Brian一同品嘗頂級和牛，吃到松阪部位時更連聲稱讚，直呼美味。聊到拍戲生活，他忍不住拿眼前美食與劇組便當相比，笑說「比劇組便當好吃太多了」。他回憶，過去拍攝「寒戰」時，每天吃劇組便當都覺得很有拍戲的感覺，「拍戲本來就該有便當吃」。

吳彥祖隨即話鋒一轉，直言這次合作的劇組便當讓他相當傻眼，「不是普通、還可以接受那種，是真的很難吃」。他笑著猜測，不知道是不是因為預算考量，還是餐廳是劇組人員認識：「大家都投訴過，但完全沒有改善。」他也透露，因為實在吃不習慣，後來乾脆自己準備午餐。」

雖然吳彥祖並未直接點名是哪一個劇組，由於他目前拍攝中的作品僅有「九龍城寨之終章」，影片曝光後引發網友熱議。不少人笑稱「到底是哪一家便當這麼可怕」，也有人期待劇組能盡快改善伙食。