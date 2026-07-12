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「功夫女足」上映2.5小時票房就破億 但有人狠批：好難看

娛樂新聞組／綜合報導
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「功夫女足」由迪麗熱巴等人主演，上映半天票房突破1億人民幣。(取材自微博)
「功夫女足」由迪麗熱巴等人主演，上映半天票房突破1億人民幣。(取材自微博)

「星爺」周星馳新作「功夫女足」11日上映2.5小時，票房便突破1億元（人民幣，下同，約1473.2萬美元），不過，在票房開紅盤的同時，電影評價卻呈現兩極化，一部分觀眾認為「原汁原味的無厘頭回來了」；另一邊的罵聲也同樣響亮，「江郎才盡」、「炒冷飯」等批評聲不絕於耳，就連知名主持人林海也在觀影後給出「好難看」負評。

據貓眼專業版實時數據，「功夫女足」上映半天，票房突破1億元，截至晚間8時47分，票房達2.3億元；另外，燈塔專業版顯示，「功夫女足」打破3項內地影史紀錄：暑期檔影片首映日場次紀錄、過去三年暑期檔影片首映日場次紀錄、過去三年暑期檔影片預售票房紀錄。

「功夫女足」是周星馳自編自導電影，集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興等主演，劉嘉玲與佐藤健特別出演，講述大陸女子足球隊「峨眉隊」在女足亞冠盃賽場上逆襲奪冠的熱血故事，不料口碑直接撕裂兩半。

支持者認為，電影延續周星馳無厘頭風格，部分橋段能勾起觀眾回憶；但也有觀眾指出，片中特效使用過多，帶明顯電腦合成痕跡，創新度也不足。

林海看完「功夫女足」後寫下「好難看」直言電影中的笑點老套、演員表演過於誇張，劇情架構薄弱。

貼文曝光迅速掀起論戰。有網友認為林海只是誠實表達觀影心得，大讚他敢說真話，甚至有人留言表示「這下可以省下電影票錢了」；也有不少周星馳粉絲不滿，認為電影才剛上映就下重手批評，不厚道。

據了解，「功夫女足」總投資約3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億，估計電影總票房至少需達11.4億元，才有機會回收製作成本。

精華 FAQ

  • 電影上映2.5小時票房就突破1億元，至晚間8時47分累計達2.3億元，並打破暑期檔首映日場次與預售等3項內地影史紀錄。

  • 支持者認為周星馳的無厘頭風格回來了，部分橋段能喚起回憶；但反對者則批評特效痕跡明顯、創新不足，整體觀感像炒冷飯。

  • 據報導，《功夫女足》總投資約3.8億元，其中特效成本約1.9億元，估計總票房至少要達11.4億元，才有機會回收製作成本。

周星馳 劉嘉玲

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