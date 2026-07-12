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時隔8年新的「星女郎」誕生了 19歲雪野符合星爺審美

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳時隔八年官宣新「星女郎」雪野。(取材自微博)
周星馳時隔八年官宣新「星女郎」雪野。(取材自微博)

「星爺」周星馳暌違多年推出的新作「功夫女足」11日上映，同日官宣新「星女郎」雪野。從公開的形象照來看，19歲的雪野清純中帶著一絲英氣，符合周星馳電影一貫的「故事臉」選角審美，在片中飾演會「輕功」的同名角色，相關話題迅速登上微博熱搜。

據新民周刊報導，直接用電影的同名角色「雪野」作藝名，可見周星馳對她的看重，符合星爺「把新人當白紙」、「人戲合一」的觀念。網友大都認為，「雪野符合星爺的審美」、「漂亮」；不少網友則覺得雪野像極了17歲女演員艾米，「看電影的時候我都分不清楚」、「跟艾米在影片裡真的像雙胞胎」、「不是女主還特別官宣，可見星爺有多重視她」、「熱巴和張小斐都是配角了嗎」。

回顧周星馳電影令人津津樂道的「星女郎」，大部分成長為娛樂圈響噹噹的大明星。坊間相傳在電影界有無法超越的四美瞬間，分別是「朱茵眨眼，青霞喝酒，祖賢穿衣，張敏回頭」，「星女郎」就占據了三席。

張敏是和周星馳合作最多的「星女郎」，電影「倚天屠龍記之魔教教主」中的一記回眸，英氣的美讓觀眾始終難忘；朱茵憑藉出演周星馳電影「逃學威龍2」出道，其在電影「大話西遊」飾演紫霞仙子成螢幕經典；莫文蔚是被「醜化」最多的「星女郎」之一；張栢芝首部電影是和周星馳合作的「喜劇之王」，一上映就火爆亞洲。

讓黃聖依大火的是在周星馳電影「功夫」中飾演的啞巴角色，一躍成為娛樂圈最受關注的女演員；張雨綺因在周星馳電影「長江七號」中飾演美女教師 「 袁老師 」 一夜成名；徐嬌年僅9歲就成為「星女郎」，片中她反串扮演男生「周小狄」，獲第28屆香港金像獎最佳新演員獎；林允是星爺從12萬人的海選中一眼相中，在電影「美人魚」飾演「傻白甜」的「珊珊」。還有吳君如、邱淑貞、劉嘉玲、袁詠儀等人，也都在影視圈擁有不俗成績。

紅框處是新「星女郎」雪野。(取材自微博)
紅框處是新「星女郎」雪野。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在新作《功夫女足》上映當天，正式官宣19歲新人雪野出任新「星女郎」，並以片中同名角色「雪野」亮相，迅速登上微博熱搜。

  • 報導指出，雪野的公開形象清純中帶著英氣，具有周星馳電影常見的「故事臉」特質，也呼應他喜歡把新人當白紙、強調人戲合一的選角理念。

  • 內文回顧張敏、朱茵、莫文蔚、張栢芝、黃聖依、張雨綺、徐嬌與林允等人，指出她們多因周星馳電影爆紅，且不少人後來都成為娛樂圈知名演員。

微博 周星馳

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