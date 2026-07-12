劉德華、鄭秀文坐上「瘦身男女」黃色汽車 掀回憶殺

劉德華現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）

鄭秀文 （Sammi）原定在香港 啟德主場館舉行一連三場演唱會因故延期，為彌補已購票的觀眾，鄭秀文在相同場地舉行3場「答謝會」。「答謝會」7月10日開鑼，劉德華 擔任表演嘉賓，掀起「瘦身男女」回憶殺。兩人不僅手牽手合唱，還一起坐上電影「瘦身男女」中的迷你黃色汽車，在場館內繞場巡遊，將現場氣氛推向最高潮。

據文匯報報導，鄭秀文原定於啟德主場館舉行一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站──香港啟德主場館」，因主辦方宣布舞台部件發生故障並有安全隱憂需要延期舉行，為彌補已購票的觀眾，鄭秀文在相同場地舉行3場「答謝會」。

首場「答謝會」10日開鑼，一開場，鄭秀文與40位Dancers霸氣登場，跳唱「叮噹」和「Chotto等等」揭開序幕，唱「默契」後介紹嘉賓出場，最初她賣關子說：「有個朋友」本想來她的第一場演唱會，後來演出延期，但對方表示一定會出席「答謝會」，接著劉德華上台，全場歡呼。

劉德華擔任嘉賓，和鄭秀文手牽手一起坐上電影「瘦身男女」中的迷你黃色汽車，在場館內繞場巡遊，沿著啟德主場館與歌迷近距離互動，並合唱劉德華經典歌曲「倒轉地球」，重現「瘦身男女」，勾起全場回憶殺，全場1萬多人的叫喊聲，幾乎要把啟德的屋頂掀翻。

相關話題隨即上了熱搜，但比這個「合體彩蛋」更讓所有人愣住的，是劉德華出現在舞台上的那一刻。劉德華穿了一件黑白相間皮夾克，裡面是一件白色T恤，下身是牛仔褲，摟著鄭秀文的肩膀唱歌，邊唱邊繞場揮手，動作俐落，身形、神態活脫脫就是一個30幾歲精神小伙，而在鄭秀文因連唱帶跳已經滿頭大汗，劉德華依然臉不紅氣不喘，許多歌迷腦子裡只有一個問號：這真的是一個65歲的人？

據網易報導，劉德華提前幾個月就買了票，當天原本想在台下當觀眾，結果鄭秀文在台上直接點名喊人，他直接站起來走到升降台的入口，幾分鐘後直接從舞台中央升上來，讓全場直接炸了鍋。劉德華事後在台上開玩笑說「本來是來看秀的，結果被拉上工」，但粉絲說他臉上的表情分明就是「我很享受跟你一起瘋」。

劉德華現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）

劉德華現身鄭秀文答謝會，兩人牽手合唱。（取材自微博）