張柏芝「嚴重貧血」健康亮紅燈 日服3次藥續命

張柏芝驚爆。(取材自微博)

46歲港星張柏芝 近年獨自照顧3個兒子，同時兼顧演藝工作，經常往返香港 與中國大陸。近日她在社群平台透露健康亮紅燈，不僅出現高燒症狀，還被診斷出嚴重貧血，引發粉絲關心。

張柏芝日前前往北京參加「全球城市數字友好MarsX演唱會」時，已帶病工作。她當時坦言發高燒且幾乎失聲，從事後分享的影片中也能聽出聲音明顯沙啞，只能靠陳皮薑茶舒緩喉嚨不適。她後來表示，回家洗澡後大量流汗，燒已逐漸退去，也向外界報平安。

不過，除了發燒之外，張柏芝隨後又在IG上傳影片，公開自己的驗血結果。她透露檢查顯示「非常貧血」，經紀人因此特別準備補血口服液，並安排她一天飲用3次，希望能盡快改善身體狀況。張柏芝也直言，目前最重要的就是把貧血問題治療好。

張柏芝2006年與謝霆鋒結婚，育有長子Lucas與次子Quintus，兩人2011年離婚後，由她獨自撫養孩子。2018年她再度生下小兒子張禮承，但孩子生父身分始終未對外公開。近年她一邊照顧家庭、一邊維持演藝事業，工作行程相當緊湊。這次健康狀況曝光後，也讓不少粉絲擔心她是否過於勞累，紛紛留言希望她能多休息、早日恢復健康。