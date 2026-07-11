我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英格蘭、挪威五五開 哈蘭德與凱恩對決

南加爆新野火 延燒近2700英畝 正逼近居民區

吃了誠實豆沙包 「功夫女足」票房2.5小時破億 他狠批：好難看

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「功夫女足」由迪麗熱巴主演。（取材自迪麗熱巴工作室微博）
「功夫女足」由迪麗熱巴主演。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

「星爺」周星馳暌違多年推出的新作「功夫女足」11日正式上映，上映2.5小時票房便突破1億元人民幣（約1473.2萬美元），展現驚人吸金實力。不過，在票房開紅盤的同時，電影評價卻呈現兩極化，就連大陸知名主持人林海也在觀影後毫不留情給出負評，引發網友熱烈討論。

林海11日看完「功夫女足」後，隨即在微博發文寫下：「星爺，不欠你了。好難看。」他進一步解釋，自己過去每一部周星馳作品幾乎都是買票支持，因此才會說出「不欠了」這句話，並附上電影票根作為證明。隨後，他也在其他影評討論串留言補充觀後感，直言電影中的笑點老套、演員表演過於誇張，劇情架構則顯得薄弱。

貼文曝光後迅速掀起論戰。有網友認為林海只是誠實表達觀影心得，大讚他敢說真話，甚至有人留言表示「這下可以省下電影票錢了」；但也有不少周星馳粉絲不滿，質疑他刻意用負評博取流量，認為電影才剛上映就下重手批評並不厚道。

「功夫女足」自上映以來便伴隨不少討論聲浪。支持者認為，電影延續周星馳招牌無厘頭風格，融合運動、喜劇與熱血元素，部分橋段仍能勾起觀眾對經典作品的回憶；但也有觀眾指出，片中特效使用過多，部分畫面帶有明顯電腦合成痕跡，加上故事設定與過去作品有相似之處，創新度略顯不足。

儘管口碑呈現兩極，「功夫女足」仍憑藉周星馳的超高號召力，在暑假檔期掀起話題熱潮。究竟最終能否延續票房氣勢、成功扭轉外界評價，仍有待後續市場表現與觀眾反應驗證。

據悉，「功夫女足」總投資約人民幣3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億人民幣。依照大陸電影分帳機制推估，電影總票房至少需達約11.4億人民幣，才有機會回收製作成本。

精華 FAQ

  • 電影11日正式上映後，僅2.5小時票房就突破1億元人民幣，顯示周星馳強大號召力，也讓它在暑假檔期迅速成為熱門話題。

  • 林海看完後在微博寫下「星爺，不欠你了。好難看」，並表示自己過去多次買票支持周星馳作品，但這次認為笑點老套、表演誇張、劇情薄弱。

  • 據報導，《功夫女足》總投資約3.8億元人民幣，其中特效成本約1.9億；依大陸分帳機制推估，總票房至少要達11.4億人民幣才可能回收成本。

周星馳 微博

上一則

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

延伸閱讀

星爺新片「功夫女足」紅盤 2.5小時吸1億人民幣 評價兩極

星爺新片「功夫女足」紅盤 2.5小時吸1億人民幣 評價兩極
「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺

「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺
「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」

「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」
「功夫女足」定檔 卡司驚見日本人氣男星佐藤健

「功夫女足」定檔 卡司驚見日本人氣男星佐藤健

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50

超人氣

更多 >
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月