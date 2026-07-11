吃了誠實豆沙包 「功夫女足」票房2.5小時破億 他狠批：好難看

「功夫女足」由迪麗熱巴主演。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

「星爺」周星馳 暌違多年推出的新作「功夫女足」11日正式上映，上映2.5小時票房便突破1億元人民幣（約1473.2萬美元），展現驚人吸金實力。不過，在票房開紅盤的同時，電影評價卻呈現兩極化，就連大陸知名主持人林海也在觀影後毫不留情給出負評，引發網友熱烈討論。

林海11日看完「功夫女足」後，隨即在微博 發文寫下：「星爺，不欠你了。好難看。」他進一步解釋，自己過去每一部周星馳作品幾乎都是買票支持，因此才會說出「不欠了」這句話，並附上電影票根作為證明。隨後，他也在其他影評討論串留言補充觀後感，直言電影中的笑點老套、演員表演過於誇張，劇情架構則顯得薄弱。

貼文曝光後迅速掀起論戰。有網友認為林海只是誠實表達觀影心得，大讚他敢說真話，甚至有人留言表示「這下可以省下電影票錢了」；但也有不少周星馳粉絲不滿，質疑他刻意用負評博取流量，認為電影才剛上映就下重手批評並不厚道。

「功夫女足」自上映以來便伴隨不少討論聲浪。支持者認為，電影延續周星馳招牌無厘頭風格，融合運動、喜劇與熱血元素，部分橋段仍能勾起觀眾對經典作品的回憶；但也有觀眾指出，片中特效使用過多，部分畫面帶有明顯電腦合成痕跡，加上故事設定與過去作品有相似之處，創新度略顯不足。

儘管口碑呈現兩極，「功夫女足」仍憑藉周星馳的超高號召力，在暑假檔期掀起話題熱潮。究竟最終能否延續票房氣勢、成功扭轉外界評價，仍有待後續市場表現與觀眾反應驗證。

據悉，「功夫女足」總投資約人民幣3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億人民幣。依照大陸電影分帳機制推估，電影總票房至少需達約11.4億人民幣，才有機會回收製作成本。