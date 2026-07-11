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張婧儀果然是真公主…宋威龍「深情凝望」 神複製陳飛宇4年前經典眼神

娛樂新聞組／即時報導
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宋威龍深情凝望張婧儀的畫面(下圖)，與4年前「點燃我，溫暖你」中陳飛宇凝望張婧儀...
宋威龍深情凝望張婧儀的畫面(下圖)，與4年前「點燃我，溫暖你」中陳飛宇凝望張婧儀的經典鏡頭(上圖)幾乎如出一轍。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的新劇「野狗骨頭」開播後話題不斷，除了劇情與CP感掀起討論外，劇中一幕宋威龍深情凝望張婧儀的畫面，近日更意外登上熱搜。原來，不少網友發現，這一幕竟與4年前「點燃我，溫暖你」中陳飛宇凝望張婧儀的經典鏡頭如出一轍。據悉，兩部作品都出自同一位導演劉俊傑之手。

「點燃我，溫暖你」、「野狗骨頭」導演皆是劉俊傑。有網友比對發現，「野狗骨頭」中宋威龍望向張婧儀的鏡頭，無論是眼神角度、運鏡方式，甚至光影氛圍，都與4年前「點燃我，溫暖你」中陳飛宇凝望張婧儀的經典畫面極為相似，彷彿導演將自己的代表鏡頭重新演繹，也被網友笑稱是「自己致敬自己」。

儘管鏡位和構圖高度相似，但兩位男主角卻演繹出截然不同的情感層次。陳飛宇在「點燃我，溫暖你」中飾演的李峋，眼神熾熱而直接，將年少時毫不掩飾的愛意詮釋得淋漓盡致，也讓角色至今仍被不少劇迷視為現偶劇經典。

反觀宋威龍在「野狗骨頭」中飾演的陳異，則多了歲月洗禮後的沉穩與克制。他將角色歷經磨難後的隱忍、深情與牽掛，都藏進一個眼神裡，以內斂細膩的表演，展現另一種成熟愛情的魅力，也讓不少觀眾直呼演技更加成熟。

隨著話題持續發酵，「點燃我，溫暖你」的經典片段再次翻紅，不少劇迷重溫名場面；而「野狗骨頭」也因這波討論再添熱度，宋威龍與張婧儀的CP感及化學反應同樣獲得不少好評。至於兩度成為男主角深情目光焦點的張婧儀，也因此被網友封為「最適合深情凝望的公主」，意外成為這場跨劇聯動的另一大亮點。

張婧儀獲封為「最適合深情凝望的公主」。(取材自微博)
張婧儀獲封為「最適合深情凝望的公主」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為劇中宋威龍深情凝望張婧儀的畫面，和4年前《點燃我，溫暖你》裡陳飛宇凝望張婧儀的經典鏡頭極為相似，從構圖到光影都被網友拿來比對。

  • 《點燃我，溫暖你》與《野狗骨頭》都出自導演劉俊傑之手，因此相似鏡位被認為是導演延續個人風格的再演繹，也被戲稱為「自己致敬自己」。

  • 因為她在兩部戲裡都成為男主角深情目光的焦點，無論是陳飛宇還是宋威龍，都用不同情緒演繹對她的愛意，讓她意外獲得這個稱號。

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