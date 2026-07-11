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宋威龍、張婧儀「野狗骨頭」才開播 宣傳片遭控「神複製」學生作品

娛樂新聞組／即時報導
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宋威龍、張婧儀的劇宣短片(上圖)被一名大二學生指控，涉嫌抄襲其在去年底公開發布的...
宋威龍、張婧儀的劇宣短片(上圖)被一名大二學生指控，涉嫌抄襲其在去年底公開發布的期末作品(下圖)。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的新劇「野狗骨頭」才開播便引發熱烈討論，然而登上熱搜的並非劇集本身，而是一起疑似劇宣短片抄襲的輿論風波。近日，一名大二學生博主公開發文指控，該劇官方發布的DV風格宣傳短片，與其在去年底公開發布的期末作品高度雷同，並放出逐幀對比證據。對此，劇方已於第一時間悄悄下架爭議影片，但官方仍未做出任何正式回應。

該名大學生博主指出，兩段影片在雙人吹蠟燭、手持相機自拍、奶油互動、DV拍攝以及蛋糕全景等5處核心畫面上存在高度重合，道具、機位與敘事節奏也大面積雷同。不過，該博主也特別強調，本次維權僅針對外包的宣發團隊，呼籲大眾切勿上升至主演演員。目前，男主角宋威龍的社交帳號上仍保留著同款高甜DV宣傳片，大批粉絲在底下熱情留言，甚至戲稱「這根本是官宣結婚」，讓這起風波的關注度持續飆升。

針對這場「截圖鑑抄」的爭議，網路輿論呈現兩極化反應。部分網友認為分鏡與運鏡節奏確實重疊，劇組難辭其咎；但也有不少粉絲與路人反駁，認為情侶過生日、切蛋糕、拿DV互拍等動作屬於短影音平台的常規網紅標配，且該劇早在去年5月開機時便發布過同類DV風格的宣傳，時間點甚至早於學生的作品，質疑博主有蹭熱度之嫌。

對此，影視業內人士則表示，吹蠟燭、放煙火與抹奶油等橋段在影視創作中屬於「通用鏡頭」，基礎構圖並不具備專屬原創性，若僅以單一場景雷同便定性為抄襲並不妥當，仍需比對完整的敘事邏輯。

儘管爭議尚未平息，「野狗骨頭」開播後仍憑藉宋威龍、張婧儀的高顏值搭檔與甜寵氛圍吸引大批觀眾，相關話題熱度持續攀升。而這場劇外風波，也意外為新劇再添一波討論聲量。

精華 FAQ

  • 並非劇集收視或劇情本身，而是官方發布的DV風格宣傳短片，被一名大二學生指控疑似抄襲其期末作品，且對方還公開了逐幀比對證據。

  • 他指出雙人吹蠟燭、手持相機自拍、奶油互動、DV拍攝與蛋糕全景等5處核心畫面高度重合，連道具、機位與敘事節奏也有大面積相似。

  • 劇方已悄悄下架爭議影片但未正式回應；部分網友認為劇組難辭其咎，另一派則認為這些鏡頭屬常見元素，業內也提醒需看完整敘事是否相似。

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