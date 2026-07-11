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楊洋、宋茜舊情遭翻出… 狗仔爆當年分手內幕：男方為了形象急切割

娛樂新聞組／即時報導
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宋茜當年和楊洋傳出戀情，一度鬧得不太愉快。(取材自微博)
宋茜當年和楊洋傳出戀情，一度鬧得不太愉快。(取材自微博)

娛樂圈一段塵封多年的緋聞近日再度成焦點。大陸知名狗仔「劉大錘」日前在直播中聊起演藝圈戀情時，談及男星楊洋的感情史，並提到他歷來傳出的交往對象幾乎都是圈內人士。有工作人員隨口表示，楊洋似乎從未被任何前任公開暗諷或影射，沒想到引來大批網友留言反問，「那宋茜呢？」劉大錘也順勢談起兩人當年的分手傳聞。

劉大錘表示，當年楊洋與宋茜之所以鬧得不太愉快，主因並非感情本身，而是在戀情傳聞發酵後，男方為了維持偶像形象與粉絲期待，急於切割關係。他更直言，若真有此事，「女生出來說幾句也很正常」，認為雙方最後無法和平收場，與男方處理方式有關。

不過，此說法均為劉大錘在直播中的爆料，截至目前，楊洋與宋茜雙方皆未針對相關內容作出回應。

事實上，楊洋與宋茜因2013年合作「繭鎮奇緣」結識，之後又簽入同一位經紀人旗下，互動頻繁，加上多次被網友發現使用同款飾品及生活用品，戀情傳聞甚囂塵上。2016年，緋聞持續延燒，雙方工作室先後發聲否認戀情，此後兩人鮮少再有公開交集，也讓這段關係始終充滿想像空間。

直播片段曝光後，相關話題迅速登上熱搜，不少網友認為，偶像藝人在流量與感情之間往往面臨兩難，若處理不當，容易讓一段關係留下遺憾；但也有不少楊洋粉絲質疑，狗仔並未提出任何新證據，僅憑片面說法重提往事，可信度有限，直指是藉著舊聞再度炒作話題。

近年來，楊洋的感情生活始終備受外界關注。除了與宋茜的緋聞廣為人熟知外，他也曾先後與李沁、迪麗熱巴、王楚然等人傳出戀愛消息。其中，他與王楚然曾多次被拍到私下同框，引發戀情猜測，但雙方始終未正面承認。如今隨著狗仔再度翻出舊事，也讓楊洋過往的感情傳聞再次成為網友熱議焦點。

楊洋的感情傳聞一向是網友熱議焦點。(取材自微博)
楊洋的感情傳聞一向是網友熱議焦點。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他提到兩人當年分手傳聞不太愉快，並指核心原因不是感情本身，而是戀情傳開後，楊洋為了偶像形象與粉絲期待，急著與宋茜切割。

  • 兩人因2013年合作《繭鎮奇緣》認識，後來又簽在同一位經紀人旗下，互動頻繁，加上被發現使用同款飾品與生活用品，因此戀情傳聞一直很盛。

  • 直播片段曝光後話題迅速登上熱搜，部分網友認為偶像處理感情確實兩難，也有人質疑狗仔缺乏新證據、只是炒作；截至目前雙方都未正式回應。

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