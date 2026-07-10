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娜扎「獨眼龍」造型登台 仍遮不住美貌 自曝原因惹心疼

娛樂新聞組／即時報導
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古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）
古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）

古力娜扎近日出席「時尚中國之夜」盛典並登台領獎，右眼卻覆蓋著白色醫用紗布亮相，未走紅毯，只完成核心頒獎環節。這一造型被網友形容為「冷感特工」，儘管遮住一隻眼睛，仍被大讚「遮住80%的臉卻展現了120%的美貌」。

娜扎在台上主動解釋眼睛狀況，透露因前段時間工作量較多，免疫力下降導致過敏，眼睛長了東西，因此需要敷藥包紮，無法正常化妝。她坦言：「今天沒有辦法以最好的狀態和大家見面，希望可以快快恢復，期待下一次和大家見面的時候最好的狀態，謝謝。」

據悉，身高172公分的娜扎過去體重最低曾跌至80多斤，長期作息紊亂令身體頻頻亮紅燈。

事件曝光後，娜扎當晚黑色修身西裝造型連同單眼紗布亮相的照片，迅速在網上瘋傳，不少網友大讚其敬業精神，形容她即使身體抱恙仍堅持赴約，具有「契約精神」，粉絲更形容「答應了就要赴約」。

亦有大批網友被其造型圈粉，指黑西裝搭配單眼紗布意外營造出冷感氛圍，「獨眼造型依舊霸氣十足」，並留言「即使包著紗布也遮不住顏值」、「娜扎不愧是大美女」、「彷彿是從時尚大片中走出來的模特」。

不過亦有不少粉絲表達心疼及擔憂，呼籲她注意休息，減少工作量好好休養，並直言：「工作固然重要，但身體才是本錢，工作再忙也要注意休息。」更有聲音指出，明星過度追求低體脂率恐進一步削弱免疫力，對健康有害。

事件亦引發外界對娛樂圈工作模式的討論，有觀點認為，帶病上崗雖展現職業素養，但過度壓縮休息時間、一味追求檔期滿滿的風氣值得反思，健康才是長遠發展的根本，一如娜扎所期待，希望「下次見面以最好的狀態」。

古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）
古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）

古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）
古力娜扎右眼覆蓋紗布登台領獎，被讚獨眼造型依舊霸氣十足。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她右眼覆蓋白色醫用紗布登台領獎，未走紅毯，只完成核心頒獎環節。雖然身體不適，仍以黑色修身西裝亮相，造型被形容帶有冷感特工氛圍。

  • 她表示前段時間工作量太多，免疫力下降後引發過敏，眼睛長了東西，因此要敷藥包紮，暫時無法正常化妝。她也向觀眾致歉，希望之後能以更好的狀態見面。

  • 不少人稱讚她帶病仍赴約，認為很有敬業精神與契約精神；也有人被其單眼紗布造型圈粉，直呼顏值仍在線。同時，粉絲擔心她太勞累，呼籲減少工作量、重視休養。

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