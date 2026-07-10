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董璇牽10歲小酒窩同台走秀 萌娃一身紅鬆弛氣場拉滿

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董璇攜女兒小酒窩同台走秀。（取材自微博）
董璇攜女兒小酒窩同台走秀。（取材自微博）

演員董璇攜女兒小酒窩登上上海舉辦的ZHANG SHUAI「時光之眼-有你」主題時裝大秀同台走秀，母女二人選擇全套紅色親子服裝亮相。身為高知名度星二代，這已是小酒窩第5次登上專業時裝大秀，她不僅台步平穩，還全程帶著笑容，走秀過程董璇始終緊牽女兒的手。

46歲的董璇身著廓形正紅色羽絨大衣，內搭垂感滿分的同色系直筒褲，搭配大三角形紅色耳飾提亮整體造型，高馬尾造型襯得整個人氣質溫婉大氣，轉身時隱約露出腰腹線條；剛滿10歲的小酒窩身穿短款紅色羽絨外套，搭配同色系長褲，梳高的馬尾頭更顯得她的活力與青春感，與母親風格呼應。

這是小酒窩第5次登上專業時裝大秀，走秀全程董璇始終牽著女兒的手，刻意放慢步伐遷就她的節奏，走到定點位置還會側頭看向女兒。小酒窩全程帶著笑容狀態鬆弛，台步平穩，還會主動向觀眾揮手、比出軟萌剪刀手，完全沒有同齡孩子的拘謹。母女倆定點展示時還溫暖抱抱。

演員Angelababy、童瑤、孫茜等圈內好友坐在前排觀秀，看到母女二人登場後紛紛露出笑意，Angelababy還主動對著T台的小酒窩比心。大秀結束後，baby還和小酒窩親密合影，互動氛圍十分溫馨。

小酒窩是董璇與高雲翔的女兒，她的性格陽光自信，在董璇2025年與張維伊的婚禮上擔任送剪刀的小花童，落落大方毫不怯場。她學習舞蹈多年，多次和媽媽同台走秀，和佟麗婭的兒子朵朵是同班好友。

▲ 影片來源：youtube平台@嘟嘟说（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 董璇這次是牽著10歲的女兒小酒窩，同台登上上海舉辦的ZHANG SHUAI主題時裝大秀走秀，母女一起以親子造型亮相，成為現場焦點。

  • 小酒窩全程笑容滿面，台步平穩自然，還會主動向觀眾揮手、比剪刀手，整體狀態很鬆弛，完全看不出怯場，展現出自信又可愛的一面。

  • Angelababy、童瑤、孫茜等圈內好友坐在前排觀秀，看到母女登場都露出笑意，Angelababy還對著小酒窩比心，秀後也與她親密合影，氣氛十分溫馨。

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