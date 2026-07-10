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「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳近照。（取材自網易號「易象君」）
周星馳近照。（取材自網易號「易象君」）

64歲的港星周星馳為了自己執導的新片「功夫女足」，選擇全勤參與五城路演。從11日影片上映首日開始，覆蓋天津、長沙、成都、杭州、深圳五座城市，最多的一天安排了6場線下活動，全勤程度超越主演張小斐、迪麗熱巴和張藝興。而從北到南全程連軸轉，不少網友都喊話星爺要注意身體。

電影「功夫女足」總投資達3.8億元（人民幣，下同，約5586萬美元），按照三倍回本規則至少需要拿到11.4億票房才能不虧損，業內此前對該片的預測票房普遍未超過10億，周星馳作為影片的核心招牌，選擇親自全勤跑完全部路演，也是為了盡可能拉動票房、對沖市場風險。

「功夫女足」前期路演一共安排了19場，從上映首日開始，一連五天時間不間斷，每天換一個城市，第一場在天津、第二場在長沙、第三場在成都、第四場在杭州、第五場在深圳，也是從北跑到了南，從東跑到了西。

功夫女足由張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演。(取材自微博)
功夫女足由張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演。(取材自微博)

從官方公布的訊息看，三大主演張小斐、迪麗熱巴、張藝興也沒有做到全勤出席路演，僅分站亮相不同場次，64歲的周星馳全程坐鎮所有站點，也成為了本次電影路演最受關注的亮點之一。

周星馳繼「少林足球」後再度回歸功夫、體育勵志題材的作品。預售開啟後48小時內破3000萬，截至9日總預售超4000萬，貓眼想看人數突破40萬。

根據官方公布的全陣容名單，領銜主演、特別出演、友情出演、主演合計超過40人，是目前國產片裡女演員參演人數最多的影片之一

周星馳在生日當天公開「功夫女足」在7月上映。(視頻截圖)
周星馳在生日當天公開「功夫女足」在7月上映。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他從上映首日開始，連續5天全勤參與天津、長沙、成都、杭州、深圳5座城市的路演，共安排19場線下活動，幾乎全程坐鎮所有站點。

  • 因為《功夫女足》總投資達3.8億元，按三倍回本規則至少要11.4億票房才不虧，外界預測又普遍未超過10億，所以他親自站台被視為拉票房的重要手段。

  • 影片預售48小時內破3000萬、截至9日總預售超4000萬，貓眼想看人數破40萬；全陣容超過40人，且女演員參演數量是目前國產片中較多的之一。

周星馳 迪麗熱巴

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