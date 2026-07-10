相戀8年未領證 王寶強帶身高1米78女友亮相 搶盡鋒頭

王寶強攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)

演員王寶強日前攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮，婚禮現場王寶強和馮清與友人舉杯閒聊，鬆弛的同框畫面被形容為「老夫老妻」。王寶強在2016年離婚，2018年交往馮清後兩人始終低調，難得的合照被現場賓客曝光後迅速登上熱搜。

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現場照片顯示，王寶強身著黑色正裝西裝搭配細框眼鏡，氣質儒雅沉穩，全程隨和大方毫無明星架子；馮清身穿淺紫色鏤空長裙，178cm的高挑身高十分醒目，她全程安靜陪伴在王寶強身旁應酬，分寸感極佳，二人席間互動自然甜蜜。

王寶強在2016年8月14日發布離婚聲明，直指馬蓉與經紀人宋喆存在不正當婚外關係，還私自轉移夫妻共同財產，當時他甚至因資產被掏空，連訴訟費都拿不出，只能向好友陳思誠借300萬人民幣（約44萬美元）應急。

王寶強與馮清2018年相識，馮清曾獲世界小姐中國區泳裝亞軍，她在王寶強人生低谷時陪伴他走出離婚創傷，還以準兒媳身份為王寶強母親操辦喪事，全程支持他拍攝電影「八角籠中」，二人感情基礎深厚，相戀8年始終保持低調，從未刻意炒作戀情，此次也是二人少有的公開共同出席親友活動的畫面。

兩人合影公開後，網友對於這段低調的8年感情紛紛給於肯定，有網友留言讚「這個馮比馬多兩點」、「別人找小網紅，寶強找美女企業家」、「不逼婚不蹭熱度，完全獨立」，也有人送上「長長久久」的祝福。還有人大讚42歲的王寶強戴上眼鏡變霸總，離開馬蓉氣質都變了。

王寶強(左二)攜女友馮清(右二)在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)