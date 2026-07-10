我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

相戀8年未領證 王寶強帶身高1米78女友亮相 搶盡鋒頭

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王寶強攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)
王寶強攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)

演員王寶強日前攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮，婚禮現場王寶強和馮清與友人舉杯閒聊，鬆弛的同框畫面被形容為「老夫老妻」。王寶強在2016年離婚，2018年交往馮清後兩人始終低調，難得的合照被現場賓客曝光後迅速登上熱搜。

▲ 影片來源：YouTube平台＠猫猫娱乐（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

現場照片顯示，王寶強身著黑色正裝西裝搭配細框眼鏡，氣質儒雅沉穩，全程隨和大方毫無明星架子；馮清身穿淺紫色鏤空長裙，178cm的高挑身高十分醒目，她全程安靜陪伴在王寶強身旁應酬，分寸感極佳，二人席間互動自然甜蜜。

王寶強在2016年8月14日發布離婚聲明，直指馬蓉與經紀人宋喆存在不正當婚外關係，還私自轉移夫妻共同財產，當時他甚至因資產被掏空，連訴訟費都拿不出，只能向好友陳思誠借300萬人民幣（約44萬美元）應急。

王寶強與馮清2018年相識，馮清曾獲世界小姐中國區泳裝亞軍，她在王寶強人生低谷時陪伴他走出離婚創傷，還以準兒媳身份為王寶強母親操辦喪事，全程支持他拍攝電影「八角籠中」，二人感情基礎深厚，相戀8年始終保持低調，從未刻意炒作戀情，此次也是二人少有的公開共同出席親友活動的畫面。

兩人合影公開後，網友對於這段低調的8年感情紛紛給於肯定，有網友留言讚「這個馮比馬多兩點」、「別人找小網紅，寶強找美女企業家」、「不逼婚不蹭熱度，完全獨立」，也有人送上「長長久久」的祝福。還有人大讚42歲的王寶強戴上眼鏡變霸總，離開馬蓉氣質都變了。

王寶強(左二)攜女友馮清(右二)在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)
王寶強(左二)攜女友馮清(右二)在山東青島參加朋友婚禮。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他是攜女友馮清在山東青島參加朋友婚禮，現場與友人舉杯閒聊的畫面被賓客拍下並曝光，隨後迅速登上熱搜。

  • 馮清身穿淺紫色鏤空長裙，178cm身高相當醒目，整體氣質高挑優雅；她全程安靜陪伴王寶強應酬，互動自然又有分寸。

  • 因為兩人自2018年交往以來一直低調，從未刻意炒作，且被認為在王寶強低谷時彼此扶持，因此公開同框後獲得不少肯定與祝福。

上一則

家變延燒… 貝克漢愛女哈珀生日 長子布魯克林仍冷淡拒聯絡

下一則

小賈斯汀加入世界盃首次中場秀 將同台瑪丹娜、夏奇拉、BTS

延伸閱讀

小布被官宣戀情？攜小29歲女友參加泰勒絲婚禮 同框放閃

小布被官宣戀情？攜小29歲女友參加泰勒絲婚禮 同框放閃
銀髮族婚姻糾紛…妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

銀髮族婚姻糾紛…妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司
黃曉明被曝深夜約美女 飯後直奔KTV 網喊：Baby出來管

黃曉明被曝深夜約美女 飯後直奔KTV 網喊：Baby出來管
昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫擬娶懷孕新歡 一句話惹怒全網

昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫擬娶懷孕新歡 一句話惹怒全網

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心