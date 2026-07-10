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虞書欣「燦如繁星」撩陳靖可 脫口喊：做我男朋友

記者趙大智／綜合報導
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虞書欣（左）與陳靖可戲裡戲外互動都甜。（圖／愛奇藝國際版提供）
虞書欣（左）與陳靖可戲裡戲外互動都甜。（圖／愛奇藝國際版提供）

虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」是暑假熱播強檔之一。「燦如繁星」由「親愛的，熱愛的」、「偷偷藏不住」製作團隊操刀，台灣導演李青蓉執導，描述虞書欣飾演的心理學博士「林晚星」遭遇人生變故後回到家鄉任教，原本只想低調當個體育器材保管員，過上躺平的鹹魚生活，卻意外被任命帶領瀕臨解散的高中足球隊展開熱血逆襲，並與硬漢王牌教練「王法」（陳靖可飾）擦出甜燃火花。

劇中兩人還有房東與房客的關係，愛泡澡的陳靖可不時濕身登場，大秀健壯肌肉，讓房東虞書欣看得臉紅心跳。為了說服他點頭擔任球隊教練，她使出各種心理技巧試圖攻陷對方，卻都以失敗收場，最後只好祭出撒手鐧，脫口喊出「做我男朋友」，讓兩人的互動從針鋒相對的鬥嘴，逐漸升溫成曖昧試探。

虞書欣笑稱，拍攝「燦如繁星」最困難的地方，就是要融入一大群男孩子之中。她表示，自己平時比較習慣和女生相處，拍第一場戲時，看到這麼多男生迎面朝她走來，心裡其實有點崩潰，但因為戲裡她必須發自內心喜歡這群學生，所以努力在生活中發現每個人的可愛之處，也越來越能體會當老師的感覺。

虞書欣（左）想躺平，卻意外與陳靖可攜手拯救高中足球隊。（圖／愛奇藝國際版提供）
虞書欣（左）想躺平，卻意外與陳靖可攜手拯救高中足球隊。（圖／愛奇藝國際版提供）

精華 FAQ

  • 故事講述虞書欣飾演的心理學博士林晚星，因人生變故回到家鄉任教，原本只想低調工作，卻被迫帶領瀕臨解散的高中足球隊，展開熱血逆襲。

  • 兩人除了是女主與男主外，劇中還有房東與房客的關係。陳靖可常以濕身展現健壯身材，虞書欣則用各種心理技巧攻陷他，最後甚至直接告白「做我男朋友」。

  • 她坦言最困難的是要融入一大群男孩子之中。因為平常較習慣和女生相處，第一場戲面對一群男生時一度崩潰，但她仍努力從生活中發現每個人的可愛之處。

虞書欣

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