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李冰冰隔10年返巴黎高定周 同框奧斯卡影后嗨聊20分鐘

娛樂新聞組／綜合報導
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李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)
李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)

中國演員李冰冰時隔十年重返巴黎高定周，她日前現身Armani Privé 2026秋冬高定秀場，身著Armani 2026春夏高定系列亮相。李冰冰是截至2026年穿該系列高定次數最多的中國藝人，2026年公開上身Armani Privé 2026春夏高定系列的中國女星，目前僅有李冰冰和舒淇兩人‌。

在外電通訊社發表的照片中，李冰冰和奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、演員裴淳華（Rosamund Pike）同排看秀，三人全是俐落短髮、褲裝造型，被網友戲稱「3A景區」，兩人從秀前熱聊近20分鐘，凱特聊到盡興直接上手搭住李冰冰的小臂，裴淳華還隔著凱特湊過來插話，熱絡氣氛完全不是一般的營業式寒暄。

53歲李冰冰身形纖細挺拔，她身著扇形刺繡禮服，搭配裸色珠繡高定褲裝，長款珠墜耳飾延伸肩頸線條流暢，她以濕髮背頭造型出鏡，扛住了外電通訊社無修圖的高清鏡頭。不少網友大讚「大花就是大花」。

李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)
李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)

李冰冰和凱特布蘭琪相談甚歡。(取材自極目新聞)
李冰冰和凱特布蘭琪相談甚歡。(取材自極目新聞)

她事後在自己的微博曬出美圖，遇上歐洲熱浪的她，簡單的寫下「陽光剛剛好就是稍微有點子熱烈」配文。

李冰冰這次和兩位國際影后自然交流，得益於她堅持了19年的英語學習。此前她就已經出演過電影「惡靈古堡5」（Resident Evil: Retribution）、「變形金剛4」（Transformers: Age of Extinction）等好萊塢作品，兩個月前還以巴黎歐萊雅全球代言人身分亮相坎城，兩月內接連登上兩大國際頂級時尚舞台。

李冰冰(左起)和凱特布蘭琪、裴淳華同排看秀。(取材自極目新聞)
李冰冰(左起)和凱特布蘭琪、裴淳華同排看秀。(取材自極目新聞)

精華 FAQ

  • 她日前現身Armani Privé 2026秋冬高定秀場，並身著Armani 2026春夏高定系列亮相，成為外界關注焦點，也再次展現她在國際時尚場合的存在感。

  • 她與奧斯卡影后凱特布蘭琪、演員裴淳華同排看秀，三人熱聊近20分鐘，凱特還主動搭住她小臂，裴淳華也湊近插話，氣氛相當熱絡自然。

  • 內文指出，這得益於她堅持了19年的英語學習，加上曾參演《惡靈古堡5》《變形金剛4》等好萊塢作品，並以巴黎歐萊雅全球代言人身分亮相坎城。

李冰冰 奧斯卡 舒淇

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