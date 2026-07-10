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七七事變紀念日 楊紫發文謝粉絲 有人罵有人挺…

娛樂新聞組／綜合報導
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楊紫。（取材自微博）
楊紫。（取材自微博）

每逢七七事變周年紀念日，內娛有當日有「自發禁娛」共識。不過女星楊紫在2026年7月7日七七事變89周年紀念日這天，在內網轉發紀念博文「勿忘國恥」的同時，還於海外社交平台Instagram發布感謝粉絲手寫信的動態，引發巨大爭議，她因此被推上輿論風口，話題閱讀量達20億，討論量超過80萬。楊紫在外網營業因此被審判，力挺和批評的網友吵翻天。

據網易報導，內娛在七七事變周年紀念日當天有不成文的「自發禁娛」共識，眾多超話、粉絲團發布禁娛公告，要求暫停娛樂內容。楊紫在內網按時轉發了「勿忘國恥」的紀念博文，但同日也在Ins曬出海外粉絲手寫信並配文「謝謝你們」，被截圖搬運回國後引爆輿論。

楊紫。（取材自微博）
楊紫。（取材自微博）

大批網友指責楊紫「只知媚粉」，認為公眾人物在國難紀念日應保持高度敏感，外網動態同樣會被國內看到，不應在不同平台「兩副面孔」，並質疑其明知當天不適合發娛樂向內容，卻選擇轉到外網發布，缺乏對歷史的敬畏。

不少粉絲則認為楊紫是政治敏感度不足，肯定是無心之舉，強調動態不含商業宣傳，僅是對海外粉絲的私人回應，而且楊紫當日凌晨已在國內轉發紀念內容、第一時間也為廣西水災捐贈物資，況且同日有其他藝人也在進行娛樂相關活動，卻未被同等追責，認為輿論不該「雙標」。

不過粉絲拿廣西洪災捐贈物資來為楊紫「洗白」，卻被一些網友認為「觀感更差」，不該拿公益慈善作為洗白的理由和藉口，有網友建議粉絲們「冷處理」，不要「愈洗愈黑」，畢竟這一天其他知名藝人都保持了沉默，楊紫作為內娛最頂流的偶像明星，是需要注意言行舉止的。

楊紫發文。（取材自微博／IG截圖）
楊紫發文。（取材自微博／IG截圖）

精華 FAQ

  • 她先在內網轉發「勿忘國恥」紀念博文，之後又在Instagram發布感謝海外粉絲手寫信的動態。兩則內容被截圖搬運回國後，引發大量討論與批評。

  • 批評者認為她在國難紀念日不該在外網發布娛樂向內容，質疑她對歷史缺乏敬畏，也指責她在不同平台呈現兩種態度，屬於只知媚粉。

  • 粉絲強調她可能只是無心之舉，且當天已在國內轉發紀念內容並捐助廣西水災物資；但部分網友認為拿公益「洗白」反而更糟，雙方因此持續爭論。

楊紫

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