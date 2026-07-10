劉曉慶曬與姜昆合照 憶43年前春晚差點搞砸 網友卻關注這事

劉曉慶曬出與姜昆的同框合照。（取材自鳳凰網娛樂）

7月8日，劉曉慶 曬出與姜昆的同框合照，兩人皆為1983年第一屆中央電視台春節 聯歡晚會的主持人，老友相見，一同追憶攜手登上首屆春晚的趣味往事，包括節目單看不清、相聲道具雞被偷吃等。時隔43年，同為75歲的劉曉慶和姜昆再同框，勾起了許多網友對當年的懷舊回憶，兩人神采奕奕的狀態，也成了網友關注焦點，紛紛問兩人是如何保養的。

據鳳凰網娛樂，劉曉慶曬出與姜昆的同框合照，並配文寫道：「和姜昆久別重逢！共同回憶1983年第一屆春節聯歡晚會演出，點點滴滴，幾樁囧事，成就了我們半個世紀的家人情懷…昆哥身體健康，光華永駐！ 」。

網友扒出1983第一屆央視春晚場景，中間紅衣女子是劉曉慶，右二褐衣男子是姜昆。（取材自微博）

照片讓評論區瞬間炸了，有人翻出1983年首屆春晚的老照片，那一年，馬季、姜昆、劉曉慶、王景愚四個人同框，撐起了中國電視史上的一個傳奇。據網易報導，那張照片裡，馬季穿著中山裝站在C位，姜昆戴眼鏡，意氣風發，劉曉慶一顰一笑都是頂流。可很少有人知道，那場晚會差點搞砸。

據網易報導，劉曉慶那時候已經憑「小花」紅遍全國，而那年春晚的演播室只有600平米，像個大點的教室，燈光音響簡陋得可憐，背景就是幾塊掛著裝飾布的木板。沒有彩排，沒有提詞器，全是現場直播，觀眾打電話進來點什麼，演員就得演什麼，這種「走鋼絲」一樣的直播，逼出了這幫藝術家的真本事。

時隔43年，劉曉慶和姜昆再同框，姜昆臉上的皺紋多了，但笑起來還是當年那個能接住任何突發狀況的相聲演員。劉曉慶一直活得生猛，從不服老。有網友感慨，這倆人怎麼保養的；也有人認為，真正讓他們不老的東西，不是玻尿酸，是那種「我還能再幹一場」的底氣。現在看這張合照，甚至能感覺到，他倆若再被拉上舞台，照樣能頂住任何突發狀況。