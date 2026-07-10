劉曉慶曬與姜昆合照 憶43年前春晚差點搞砸 網友卻關注這事
7月8日，劉曉慶曬出與姜昆的同框合照，兩人皆為1983年第一屆中央電視台春節聯歡晚會的主持人，老友相見，一同追憶攜手登上首屆春晚的趣味往事，包括節目單看不清、相聲道具雞被偷吃等。時隔43年，同為75歲的劉曉慶和姜昆再同框，勾起了許多網友對當年的懷舊回憶，兩人神采奕奕的狀態，也成了網友關注焦點，紛紛問兩人是如何保養的。
據鳳凰網娛樂，劉曉慶曬出與姜昆的同框合照，並配文寫道：「和姜昆久別重逢！共同回憶1983年第一屆春節聯歡晚會演出，點點滴滴，幾樁囧事，成就了我們半個世紀的家人情懷…昆哥身體健康，光華永駐！ 」。
照片讓評論區瞬間炸了，有人翻出1983年首屆春晚的老照片，那一年，馬季、姜昆、劉曉慶、王景愚四個人同框，撐起了中國電視史上的一個傳奇。據網易報導，那張照片裡，馬季穿著中山裝站在C位，姜昆戴眼鏡，意氣風發，劉曉慶一顰一笑都是頂流。可很少有人知道，那場晚會差點搞砸。
據網易報導，劉曉慶那時候已經憑「小花」紅遍全國，而那年春晚的演播室只有600平米，像個大點的教室，燈光音響簡陋得可憐，背景就是幾塊掛著裝飾布的木板。沒有彩排，沒有提詞器，全是現場直播，觀眾打電話進來點什麼，演員就得演什麼，這種「走鋼絲」一樣的直播，逼出了這幫藝術家的真本事。
時隔43年，劉曉慶和姜昆再同框，姜昆臉上的皺紋多了，但笑起來還是當年那個能接住任何突發狀況的相聲演員。劉曉慶一直活得生猛，從不服老。有網友感慨，這倆人怎麼保養的；也有人認為，真正讓他們不老的東西，不是玻尿酸，是那種「我還能再幹一場」的底氣。現在看這張合照，甚至能感覺到，他倆若再被拉上舞台，照樣能頂住任何突發狀況。
她在7月8日曬出與姜昆的合照，並回憶兩人共同主持1983年首屆春晚的往事。因為兩人相隔43年再度同框，既喚起懷舊情緒，也引發網友對他們狀態與保養方式的關注。 當年的春晚場地僅約600平米，設備簡陋，沒有提詞器也少彩排，還曾出現節目單看不清、相聲道具雞被偷吃等狀況，但全靠現場直播與演員臨場反應撐起整場節目。 因為兩人如今都已75歲，卻依然精神飽滿、神采奕奕，讓不少人驚訝於他們的外貌與氣色。網友除了懷念首屆春晚，也好奇他們如何保持這種看起來很有活力的狀態。
精華 FAQ
她在7月8日曬出與姜昆的合照，並回憶兩人共同主持1983年首屆春晚的往事。因為兩人相隔43年再度同框，既喚起懷舊情緒，也引發網友對他們狀態與保養方式的關注。
當年的春晚場地僅約600平米，設備簡陋，沒有提詞器也少彩排，還曾出現節目單看不清、相聲道具雞被偷吃等狀況，但全靠現場直播與演員臨場反應撐起整場節目。
因為兩人如今都已75歲，卻依然精神飽滿、神采奕奕，讓不少人驚訝於他們的外貌與氣色。網友除了懷念首屆春晚，也好奇他們如何保持這種看起來很有活力的狀態。
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