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香港電影「管家婆」施南生病重 林青霞、張艾嘉奔醫院探望

娛樂新聞組／即時報導
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香港資深電影人施南生（右）近日傳出病重，林青霞（左）曾低調前往探望。（取材自微博...
香港資深電影人施南生（右）近日傳出病重，林青霞（左）曾低調前往探望。（取材自微博）

香港資深電影人施南生近日傳出病重住院，連日來，包括張艾嘉、俞琤、林青霞等多年好友陸續前往探望，引發外界關注，截至目前為止，施南生家屬及身邊親友均未正式對外說明病情。施南生長年活躍於香港電影幕後，近年與前夫徐克共同獲頒香港電影金像獎終身成就獎，是華語電影產業的重要推手。

綜合港媒報導，張艾嘉6日被拍到神情匆忙趕赴香港養和醫院，面對媒體詢問施南生病況時未作回應，直接進入院內。俞琤7日也現身醫院，同樣未回應相關問題。9日下午，張艾嘉再次前往探病，未停留受訪便直接前往病房；曾陪同施南生及徐克出席公開活動的助手，也被目擊出入醫院，據傳林青霞亦已低調前往探望。

施南生最近一次公開露面，是2026年5月出席好友谷薇麗的告別儀式。當時她身形明顯消瘦、面色較為蒼白，需拄拐杖並由旁人攙扶行走，引起外界關注。

今年3月，她曾接受文雋訪問，當時精神狀況看來不錯，也談及與前夫徐克的關係。兩人雖已離婚多年，但仍是香港電影圈廣為人知的重要合作夥伴。

施南生早年曾於電視台工作，之後加入新藝城，成為「七人小組」唯一女性成員。其後與徐克共同成立電影工作室，參與推動多部香港電影發展，也曾參與「無間道」等作品的出品工作，之後於博納影業擔任重要職務，持續投入華語電影產業及海外市場推廣，更有香港電影「管家婆」之稱。2025年香港電影金像獎上，徐克與施南生共同獲頒終身成就獎。

此外，謝寧近日出席活動時也被問及施南生病重消息。她表示，自己也是透過媒體報導得知此事，希望施南生早日康復。謝寧當年與岑建勳結婚期間，曾與徐克、施南生夫婦來往密切。

精華 FAQ

  • 她傳出病重住院的消息後，引起媒體與影迷關注，張艾嘉、俞琤、林青霞等多年好友也陸續前往醫院探望，但目前家屬仍未正式公布病情細節。

  • 綜合港媒報導，張艾嘉、俞琤都先後現身香港養和醫院，張艾嘉更在9日再度前往探病，據傳林青霞也低調到院探望，顯示她在圈內人緣深厚。

  • 施南生長年活躍於電影幕後，曾任新藝城「七人小組」唯一女性成員，並與徐克共同推動多部港片發展，還參與《無間道》等作品出品，被稱為香港電影「管家婆」。

張艾嘉 香港 林青霞

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