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香港金像獎得主驚傳出國失聯 進賣場人間蒸發

香港金像獎得主陸叔遠驚傳失聯 出國1周音訊全無「進賣場人間蒸發」

記者廖福生／即時報導
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香港電影人陸叔遠驚傳失聯。(摘自小紅書)
香港電影人陸叔遠驚傳失聯。(摘自小紅書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港金像獎得主陸叔遠在波蘭失聯，至今已超過1周音訊全無。
  • 重點二：最後身影出現在克拉科夫商場，監視器只拍到他進入後未見離開。
  • 重點三：香港入境處與駐波蘭使館已介入，親友同步發出尋人啟事。

80歲香港資深演員、電影美術指導陸叔遠驚傳在波蘭失聯！他從7月3日起至今已超過一周音訊全無，家屬與親友都心急如焚，香港入境處也已介入協助，並聯繫中國駐波蘭大使館，希望盡快尋獲其下落。

據港媒報導，陸叔遠最後現身地點是在波蘭克拉科夫的Galeria Krakowska購物中心。他的視覺設計師好友莊丹妮透露，商場監視器僅拍到他獨自走入商圈的畫面，之後便再無任何蹤跡，也未拍到其離開商場的影像，令搜尋工作陷入困境。

莊丹妮近日也緊急透過社群平台發布尋人啟事，公開陸叔遠的近照及身體特徵，同時附上波蘭報警專線112及失蹤人口求助資訊，希望能藉由外界力量協助尋人。親友則推測，他可能是手機遺失、身體突然不適，或因人生地不熟而迷路，目前尚未有任何跡象顯示涉及刑事案件或人身安全問題。

香港入境處回應表示，已接獲家屬書面求助，並啟動「協助在外香港居民小組」24小時專線機制，持續與當事人家屬及相關單位保持聯繫，盼能加快搜救進度。

陸叔遠1946年出生，畢業於美國西北大學廣播電影電視系，返港後曾於TVB擔任節目製片與導演，之後轉戰廣告及電影界，並於1986年以電影「平安夜」勇奪第5屆香港電影金像獎最佳美術指導獎，是香港影壇重要的幕後人才之一。

陸叔遠退休後熱愛藝術與旅行，經常獨自前往歐洲遊學、參觀展覽，足跡遍及德國、法國、捷克及瑞典等地。由於過往多次獨自出遊都平安返港，因此親友起初並未特別擔心，未料此次竟突然失聯超過一週，也讓家屬及好友憂心不已，盼外界能協助提供線索，讓他早日平安返家。

精華 FAQ

  • 陸叔遠自7月3日起在波蘭失聯，至今已超過1周。最後被目擊的位置是在克拉科夫的Galeria Krakowska購物中心，之後便沒有任何音訊。

  • 香港入境處已接獲家屬書面求助，啟動在外香港居民協助機制，並與中國駐波蘭大使館保持聯繫；親友也已在社群平台發布尋人啟事。

  • 陸叔遠1946年出生，曾任TVB製片與導演，後轉戰廣告及電影界，並以《平安夜》奪得第5屆香港電影金像獎最佳美術指導，是香港影壇重要幕後人才。

香港 波蘭

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