姚晨路人緣崩了？扮法官被嘲「抹布頂頭上」

姚晨排練照。(取材自觀察者網)

中國演員姚晨時隔十餘年重返話劇舞台，挑戰「非窮盡列舉」的高難度表演受矚。但她此前因為「離婚官宣」風波及為「監獄來的媽媽」站台路人緣下降，幾張她在話劇裡擔任法官的定妝照意外的被網民嘲諷「把抹布頂在頭上」。

話劇「非窮盡列舉」(Inter Alia)7月底在國家大劇院開啟首演，並在8月回到上海西岸大劇院。該劇的女主角傑西卡是公認的天花板級難度角色，全劇台詞量超3萬字，需要130分鐘無中場不間斷表演，還要在法官、母親、女性三重身分間無縫切換。

姚晨表示，「這個劇跟我的生活太近了，所以每次讀劇本到最後，都覺得有點哽咽。一個成年人身上永遠要背負各種各樣的角色，你活著的日子，每一天都背著他們往前走。人到中年，你的人生課題也會變得更加地複雜，傑西卡就是這樣，我們在現實生活裡也一樣。」

為了背下3萬3000字的台詞，姚晨用各種奇招輔助背詞。「爬坡背、跑步背、頂桿兒背、踩高蹺背、踩積木堆兒背、邊跑邊玩球背…」。在日前的媒體見面會上，姚晨說自己連做夢都在背台詞。

由於「非窮盡列舉」的‌故事背景設定在英國‌，姚晨的法官定妝照意外引發討論。

定妝照裡的英國司法傳統白色捲髮質感被不少網友吐槽不佳，稱「像抹布頂在頭上」、「戴上方便麵」、「頭套」。也有熟悉原版話劇的觀眾指出，原版並沒有使用這麼誇張的大假髮，認為中文版造型沒有做到合理本土化。

姚晨排練照。(取材自觀察者網)