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鄧紫棋演唱會因颱風取消 直播補償歌迷

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧紫棋杭州演唱會因颱風取消。(取材自微博)
鄧紫棋杭州演唱會因颱風取消。(取材自微博)

香港歌手鄧紫棋原定的7月10日至12日杭州演唱會因超強颱風來襲被迫取消。面對突如其來的不可抗力，鄧紫棋及其團隊並未選擇簡單的退票了事，而是推出了一系列超出行業常規的補償措施。鄧紫棋還與粉絲約好網上直播，希望在退票方案之外，「我還能在線上給大家一些哪怕微弱的彌補」。

鄧紫棋在微博上寫道，「I AM GLORIA巡演了快三年，第一次因為颱風而不得不取消演唱會，尤其這周末是我的出道紀念日，我知道許多朋友都期待已久了…真的很抱歉要讓大家失望」。但她隨後說「愛能克服遠距離」，若不能線下相遇，她就與粉絲約好線上直播相見。7月10日是她的出道18周年紀念日，這天她將與粉絲一同在線上渡過。

此次演唱會取消，完全是出於對觀眾和場地安全的考量。超強颱風帶來的極端天氣，讓戶外大型演出的安全隱患極大。鄧紫棋工作室率先發布取消聲明，隨後主辦方火風鼎文化同步發布完整的退票及補償方案。除了所有官方渠道的門票全額原路退還外，針對外地歌迷，團隊還實報實銷火車票退票手續費，並對機票和酒店住宿給予高額度的現金補償。

鄧紫棋有誠意的留言引起數千名粉絲留言回應，不少粉絲表達不捨心意，但也認同「安全第一」的理念。也有人敲碗她「直唱新歌」、「鄧總直播見」。也有粉絲謝謝她對廣西洪災捐助100萬港幣的善舉。

鄧紫棋杭州演唱會因颱風取消。(取材自微博)
鄧紫棋杭州演唱會因颱風取消。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因超強颱風來襲，戶外大型演出面臨嚴重安全風險，主辦與工作室基於觀眾及場地安全考量，決定取消原定7月10日至12日的杭州演唱會。

  • 官方渠道門票全額原路退還，外地歌迷的火車票退票手續費實報實銷，機票與酒店住宿則提供高額度現金補償，盡量降低粉絲損失。

  • 她在微博向粉絲道歉，並約定在7月10日出道18周年紀念日舉行線上直播，表示若不能線下相見，也希望透過網路給大家一些微弱的彌補。

香港 微博 鄧紫棋

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