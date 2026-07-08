曾爆小三黑歷史 李麗珍58歲近況曝光

李麗珍(右)過去青春可人，現在多了成熟韻味。(摘自小紅書)

香港 女星李麗珍15歲時因外型亮眼，在逛街時被星探發掘踏入演藝圈，憑藉清新甜美的氣質獲封「第一代校園女神」。17歲演出電影「開心鬼」系列後迅速走紅，成為80、90年代最具代表性的女星之一。不過，她的演藝之路並非一路順遂，事業歷經轉型與低潮，感情生活也屢成外界焦點。如今已58歲的她，近況曝光後，依舊保有凍齡美貌，再度掀起討論。

李麗珍在事業遇上瓶頸後，接演「蜜桃成熟時」，成功以性感形象打開另一波知名度，成為當時最具代表性的性感女星之一。然而，之後她嘗試不同戲路，演藝表現未再創巔峰，逐漸將生活重心移出螢光幕，相較於部分同期女星成功完成轉型，她則選擇淡出演藝圈，過著較為低調的生活。

感情方面，李麗珍1996年與香港音樂人許願結婚，婚後育有一女，但婚姻僅維持約4年便畫下句點。2004年，她又因捲入已婚髮型師馬桂燦的感情風波，引發香港演藝圈高度關注，當時更伴隨不少聳動傳聞流傳，包括所謂「一周52次」等說法。不過，李麗珍事後接受訪問時已否認相關傳聞，也曾坦言那段時間承受極大壓力，人生一度陷入低潮。此後，她與填詞人潘源良多年來數度分合，最終仍未能修成正果。

如今58歲的李麗珍享受單身生活，經常透過社群分享日常點滴，凍齡外貌依舊令人驚豔，也時常與女兒許倚榕同框。母女宛如姊妹般的合照吸引不少網友關注，女兒更遺傳她的高顏值與出眾氣質，讓粉絲大讚基因強大，直呼母女都是女神。

李麗珍許久未公開露面，狀態依然極佳。(摘自小紅書)