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「功夫女足」成本3.8億 近半預算全燒特效…張柏芝包18場力挺

娛樂新聞組／綜合報導
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張柏芝高調包下18場「功夫女足」力挺恩師周星馳。(取材自微博)
張柏芝高調包下18場「功夫女足」力挺恩師周星馳。(取材自微博)

「星爺」周星馳暌違7年再度執導的新片「功夫女足」即將上映，不僅香港女星張柏芝高調包下18場電影力挺恩師，電影製作成本也隨之曝光。綜合港媒報導，該片製作預算高達3.8億元（人民幣，下同，約5600萬美元），創下周星馳執導作品新高，其中近一半經費全砸在特效製作，演員片酬僅占15%，顛覆近年華語電影「明星比電影貴」的慣例。

「功夫女足」被視為「少林足球」精神續作，故事講述一支草根女子足球隊，將中國功夫融入球技，一路逆襲挑戰亞洲盃冠軍。為了打造天馬行空的「功夫足球宇宙」，劇組設計出27種原創招式，包括「北斗七星香蕉球」、「敦煌飛天傳球」、「量子糾纏傳球」等，全片更有超過1200個CG特效鏡頭，是一般國產電影的3、4倍。

據悉，光是特效就占了整體預算近五成，其中一個名為「量子糾纏傳球」的關鍵鏡頭，就耗時9個月製作、花費超過2000萬元，相當於一部中小成本電影的全部投資。劇組還採用動作捕捉結合AI渲染技術，希望讓功夫與足球結合得更具說服力。

值得一提的是，「功夫女足」演員片酬僅約5700萬元，占總預算15%，遠低於業界動輒四、五成比例。主演張小斐、迪麗熱巴、張藝興等人傳出皆主動調降片酬，希望把更多資源留給電影製作。

電影話題持續延燒，曾參演「喜劇之王」的張柏芝，更在社群平台一口氣包下18場電影，送出免費觀影名額支持周星馳，工作室也發文祝福「功夫女足」票房大賣。不少影迷發現，她特地使用25年前客串「少林足球」的經典造型當作包場頭像，更有網友翻出當年她與莫文蔚在片中的球衣號碼，正好是「7」與「11」，巧妙呼應「功夫女足」7月11日上映日期。

不過，高投入也意味著高風險。業界估計，「功夫女足」若要順利回本，票房至少得突破11億元。在目前電影市場相對低迷的情況下，有人擔心恐怕難以複製「美人魚」的票房神話。

精華 FAQ

  • 該片製作預算高達3.8億元人民幣，創周星馳執導作品新高，其中近一半經費投入特效製作，演員片酬僅約占15%，明顯改變華語電影常見的高片酬模式。

  • 功夫女足以草根女子足球隊逆襲為主線，融合中國功夫與足球元素，設計27種原創招式，並打造超過1200個CG鏡頭，強調天馬行空的視覺奇觀。

  • 張柏芝高調包下18場電影支持周星馳，還用少林足球造型當頭像呼應情懷；但業界估計電影若要順利回本，票房至少需突破11億元，在低迷市場中風險很高。

周星馳 張柏芝 香港

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