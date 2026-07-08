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劉燁慶祝玫瑰婚不送鑽戒 法籍妻曬「最浪漫禮物」 網狂讚

娛樂新聞組／綜合報導
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劉燁(左)與法籍妻子安娜結婚17年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)
劉燁(左)與法籍妻子安娜結婚17年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)

大陸男星劉燁與法籍妻子安娜（Anais）結婚17年，原本只是低調分享婚姻日常，卻因一份「超實用」結婚紀念日禮物意外登上熱搜。人在法國尼斯的安娜透露，劉燁送她的不是鑽戒、鮮花或名牌包，而是一台冷氣，讓大批網友笑稱，「真正的浪漫，就是在40度高溫時送冷氣」、「這比鑽石還浪漫」。

劉燁日前在社群平台發文慶祝「玫瑰婚」，寫下自己與安娜「在一起20年、結婚17年」，並附上一朵玫瑰花表情符號，簡單卻充滿感情。敬業的他還不忘替主演電影「四渡」宣傳。

沒多久，安娜便從法國尼斯「現身」留言區，以流利中文甜蜜回應，「結婚紀念日快樂，我的愛」。隨後更親自揭曉劉燁提前送上的紀念日驚喜，「昨天你做了最浪漫的禮物，在尼斯給我買到空調，你最厲害」，一句話讓網友全笑翻，也讓「劉燁送空調」迅速衝上微博熱搜。

看似平凡的禮物，其實藏著滿滿心意。近期歐洲遭逢熱浪侵襲，法國南部尼斯高溫飆升，冷氣供貨吃緊，一機難求。劉燁特地替遠在法國的妻子與家人買到冷氣，網友大讚，「比送任何奢侈品都更貼心」。

還有人留言，「真正愛你的人，送的是你最需要的東西」、「這才叫把浪漫落實到生活裡」、「鮮花會謝，空調能救命」、「實用系老公天花板」，更有人笑說，「法國人收到空調，比收到LV還開心。」

劉燁與安娜一直是演藝圈公認的模範夫妻。兩人2006年相識，2009年結婚，婚後育有兒子諾一、女兒霓娜，17年來鮮少傳出負面新聞。每逢結婚紀念日，夫妻倆都會隔空放閃，今年沒有昂貴珠寶、沒有豪華排場，反而因一台冷氣意外掀起話題。

精華 FAQ

  • 他沒有選擇鑽戒、鮮花或名牌包，而是特地替人在法國尼斯的安娜買到一台冷氣。因當地正遇熱浪，冷氣一機難求，這份禮物被網友認為既實用又充滿心意。

  • 安娜在社群留言區用流利中文向劉燁祝賀結婚紀念日，並透露他提前送上的驚喜是幫她在尼斯買到空調。她直說這是最浪漫的禮物，也讓網友看得相當開心。

  • 因為歐洲近期遭遇熱浪，法國南部高溫飆升，冷氣供貨緊張，劉燁送的禮物正好解決實際需求。網友因此大讚這比奢侈品更貼心，認為浪漫就是把需要變成驚喜。

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