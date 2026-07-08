新劇開播就爆爭議…虞書欣喊男學生「寶寶」 挨轟專業感歸零

虞書欣在劇中飾演體育器材保管員。(取材自微博)

大陸人氣女星虞書欣 主演的青春競技劇「燦如繁星」近日正式開播，不僅開播即掀起追劇熱潮，一段她在劇中脫口稱高中男學生「寶寶」的片段，更意外衝上微博熱搜，掀起「師生相處是否該有邊界感」的激烈論戰，也讓新劇話題度再度飆升。

「燦如繁星」改編自人氣小說，虞書欣飾演擁有心理學博士學歷的林晚星，因生活受挫返鄉「躺平」，到母校擔任體育器材保管員。劇中，她將一群熱血足球少年視為還沒長大的「小屁孩」，一時順口以「寶寶」稱呼對方，不料立刻遭男學生當場糾正「我不是寶寶」，兩人互動也為後續劇情埋下伏筆。

然而，這段僅有數秒的片段被單獨剪輯後在網路瘋傳，引發不少網友質疑，認為「女老師叫青春期男學生寶寶」缺乏職場與師生界線，甚至有人直言，若發生在現實校園，恐怕早就遭到家長投訴，「教師的專業感瞬間歸零」、「這種設定太出戲」。

但也有不少觀眾替劇組緩頰，認為外界斷章取義。支持者指出，林晚星在劇中並非正式教師，而是約聘的體育器材保管員，「寶寶」也是角色隨口說出的口頭禪，且男學生當下就已表達不滿，劇情並未刻意美化或鼓勵這種稱呼，而是藉此塑造角色反差與建立人物關係。

此外，也有網友分享，大學或校園中，不少老師確實會以「孩子們」、「小朋友」等親暱稱呼學生，因此認為戲劇設定並非全然脫離現實，沒必要因單一片段就無限上綱。

隨著「燦如繁星」持續熱播，這場因一句「寶寶」引發的風波，也意外替新劇再添一波討論熱度。