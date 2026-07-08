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張凌赫新劇被迫「大帶小」？ 粉絲怒抵制同門師妹

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫全球粉絲後援會公開抵制盧昱曉進組。(取材自微博)
張凌赫全球粉絲後援會公開抵制盧昱曉進組。(取材自微博)

娛樂圈的「粉絲與經紀公司博弈」大戲再度上演。近日，網傳古裝劇「刺棠」男女主將由同屬「眾星時代」的張凌赫、盧昱曉搭檔演出。消息一出，隨即掀起軒然大波。6日晚間，張凌赫全球粉絲後援會無預警發布正式「維權公告」，點名拒絕該合作對象，公開抵制盧昱曉進組，讓這場從選角傳聞演變成的同門內鬥。

在這份火藥味十足的公告中，後援會直接向三方開火，提出明確訴求：首先喊話劇方「檸萌影視」，要求拒絕惡意加塞行為；接著怒轟經紀公司「眾星時代」，必須停止以犧牲張凌赫事業為代價來強行置換資源；最後也要求「張凌赫工作室」立刻拒絕這項合作。

粉絲之所以如此憤怒，核心原因在於質疑公司「大帶小」的資源綁架。爆料指出，公司為了力捧盧昱曉上位，甚至卡著張凌赫的合約不簽字，藉此向劇方施壓拿資源。粉絲心痛強調，張凌赫剛憑藉「逐玉」大爆，而盧昱曉在同類作品中扛劇能力仍有落差，不甘心偶像多年累積的市場價值被公司「割韭菜」。

事實上，這對同門師兄妹的粉絲積怨已深。此前，兩人在熱播劇「雲之羽」中就有過合作，當時張凌赫飾演男主角宮子羽，盧昱曉則憑藉女二號「上官淺」一角瘋狂吸粉，鋒頭甚至幾度蓋過主角。

然而，在劇集播出及宣傳期間，雙方團隊與粉絲因「真人CP過度捆綁」等問題摩擦不斷。當時更有傳言直指盧昱曉的經紀人暗中與張凌赫的黑粉互動，甚至涉嫌散播負面謠言、損害張凌赫。這段「歷史舊怨」在粉絲心中留下了巨大的信任危機，成了這次「永拒二搭」的致命導火線。

面對粉絲來勢洶洶的抵制，甚至有部分激進粉絲揚言，若最終依然強行官宣，將在全平台檢舉「刺棠」的所有路透與相關物料，絕不貢獻任何播放量與商務轉化。後續發展值得關注。

盧昱曉曾憑藉「雲之羽」中的女二「上官淺」瘋狂吸粉。(取材自微博)
盧昱曉曾憑藉「雲之羽」中的女二「上官淺」瘋狂吸粉。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 粉絲主要質疑經紀公司以張凌赫的市場價值替盧昱曉鋪路，認為這是資源綁架與強行置換，擔心偶像事業被犧牲，因此集體發聲抵制。

  • 後援會同時向劇方檸萌影視、經紀公司眾星時代與張凌赫工作室發聲，要求拒絕惡意加塞、停止資源置換，並明確拒絕這項合作安排。

  • 文章提到，兩人先前在《雲之羽》合作時，因真人CP捆綁與宣傳摩擦累積不滿，加上網傳舊怨與黑粉傳聞，讓粉絲對二搭更為排斥。

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