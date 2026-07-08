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何超垃圾山演戲 苦喊「味道洗不掉」…征戰韓影展罕同框老公

記者陳穎／綜合報導
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何超(何超儀)與監製老公陳子聰相互扶持，製作全新電影「拾荒法師」在南韓富川奇幻影...
何超(何超儀)與監製老公陳子聰相互扶持，製作全新電影「拾荒法師」在南韓富川奇幻影展首映 。(圖／852Films提供)

全新超自然驚悚動作電影「拾荒法師」由陳子聰監製，「見鬼」香港知名導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，港星何超（何超儀）、波斯男神Iman、陳家樂、張文杰主演，入選今年南韓富川奇幻影展（BIFAN），成為今年最受矚目的華語恐怖電影之一。而何超也難得和老公陳子聰同台亮相。

「拾荒法師」近日在富川國際奇幻影展世界首映，吸引大批影迷朝聖。因片中獨特的角色設定、扣人心弦的超自然劇情與彭氏兄弟招牌的驚悚動作場面，映後全場掌聲不斷。

何超在片中髒臉、亂髮，更在垃圾堆中演出，令觀眾印象深刻。一向有潔癖的她笑談，這次在片中許多場景都需要與垃圾「同台演出」，連家中場景也堆滿垃圾山，苦不堪言。她笑說，當時真的有拜託導演，要求劇組準備「乾淨」的垃圾，至少知道來源才安心。

沒想到導演彭發笑回：「我一直告訴她垃圾是假的，其實完全是從街上撿回來的真垃圾，不過都有先消毒過。」讓她聽完面露無奈、哭笑不得，全場笑翻。

何超在新片「拾荒法師」不僅家中場景被打造成垃圾堆，導演彭氏兄弟更把她丟到垃圾山裡拍攝一場雨中動作戲，更安排水車在現場噴水，製造大雨滂沱的效果。地面都是骯髒的積水，混雜著碎石與釘子。她坦言這是全片最困難的一場戲：「那一場戲完全是在真實的垃圾場拍攝，所有道具都是堆積如山的真垃圾」。

她不僅要與男主角陳家樂在泥濘中奔跑追逐，更要與反派張文杰激烈對打，一不小心就會受傷。她至今難忘：「我試了幾次，服裝下擺一直絆腳，最後只好當場剪掉，才能順利拍攝。為了達到最佳效果，我來回奔跑了好多次，整個人泡在髒水裡，頭巾也都是臭水！」她心有餘悸，苦喊：「拍完回家之後，身上的味道好久都散不掉！」

「拾荒法師」首映會廳外，不少影迷特地從中國、香港、日本專程飛來朝聖，其中有多位影迷是何超的忠實粉絲，追隨她20多年，看過她的所有作品，更對片中的香港場景充滿好奇，不斷追問相關地點與拍攝細節，場面相當熱烈。

精華 FAQ

  • 因為它結合超自然驚悚與動作元素，又由彭氏兄弟執導、何超主演，風格鮮明，成功入選富川奇幻影展，成為今年受注目的華語恐怖片之一。

  • 她在真實垃圾場拍雨中動作戲，還要在泥濘與髒水裡奔跑、對打，服裝下擺多次絆腳，最後甚至得當場剪掉，拍完後身上味道久久散不去。

  • 首映會吸引來自中國、香港、日本的影迷專程到場，其中不少人是何超二十多年的忠實粉絲，還特別關心香港拍攝地點與場景細節，氣氛十分熱烈。

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