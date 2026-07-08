「延禧攻略」聶遠每天跳繩5000下 行李箱被老婆塞滿消暑神器

聶遠（右）二婚再娶秦子越。(取材自微博)

48歲聶遠以「延禧攻略」裡乾隆皇走紅，現實中他曾有過失敗婚姻，和小9歲現任老婆秦子越育有1女。先前夫妻倆上真人秀，秦子越把聶遠伺候得像皇帝一樣無微不至，甚至爆出跟他每月給家裡高額家用有關。戲約不斷的他經常出門在外，近期開箱隨身小行李，結果裡頭出現不少老婆準備的小物，最多的就是應付酷暑的小風扇。

聶遠在首次婚姻淨身出戶，把豪宅等名下財產都給了前妻，第2次婚姻他依舊忙著在外賺錢，先前傳出他每月給秦子越高達300萬人民幣，這數字太不真實，也並未獲本人證實。但從他的貼身行李來看，顯示身為家中經濟支柱，即便出門在外，老婆關懷仍無所不在。

聶遠先是穿上矯正身形的背帶，笑說原本是給女兒穿的，結果「秦子越老師」要他也穿，他就帶進組穿著；各個劇組環境不同，不一定有健身房，他秀出登山鞋和神杖，指這手杖可以驅趕突來襲擊的野狗，而運動時的小音箱也帶了，隨身的跳繩是減肥利器，但他一開口就是每日跳3000到5000下，令人驚呆。

而小行李中最多的莫過於各種小風扁，有的稍微大一點可放桌上，跟導演聊劇本時可吹，而他因為臉易出汗，避免化妝師來回補妝麻煩，所以總不離手對著臉狂吹，聶遠拿出一款可以出涼風的電風扇，笑說「秦子越老師給我的 」，此外還有掛脖子的吹扇、冰感噴霧、冰感小毛巾等消暑設備，畢竟片場熱如烤爐，他最喜歡的就是「讓自己降溫」。

聶遠常年理光頭在外拍古裝劇。(取材自微博)