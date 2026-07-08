今年暑期最忙的男人？宋威龍「雙劇互打」 網笑：頂級打工人最高境界

宋威龍在「千香」中化身腹黑清冷的夜叉仙尊「雷修遠」。(取材自微博)

2026年暑期檔剛拉開序幕，大陸影視圈便上演了一場罕見的「自己打自己」奇觀。人氣小生宋威龍主演的現實懸疑劇「野狗骨頭」與古裝仙俠劇「千香」，分別在7月5日、6日前後開播。兩部風格迥異的大作同期對打，直接讓宋威龍成為今年暑期「最忙的男人」，也引發了全網觀劇熱潮。

從收視與熱度表現來看，兩部劇憑藉不同的題材成功實現「差異化包抄」，預約量分別突破360萬與400萬大關，開播後迅速瓜分市場分額。在「野狗骨頭」中，宋威龍挑戰90年代底層糙漢「陳異」，以寸頭、鬍渣的粗獷造型亮相，和無血緣妹妹張婧儀展開相互救贖。該劇開播後在衛視黃金檔收視率強勢破1%，網絡端熱度更迅速衝破8500大關，收視成績亮眼。

「千香」則是宋威龍與鞠婧禕二搭，他在劇中化身腹黑清冷的夜叉仙尊「雷修遠」，上演一場宿命感拉滿的仙魔虐戀。「千香」開播即登頂平台熱度榜前列，上線短短之內平台熱度便高歌猛進突破9500，精美的古風視覺與極致虐心劇情，牢牢鎖定了年輕及核心仙俠迷群體。

這場罕見的同檔期對打，讓網友直呼，「追劇追到快要精神分裂，前一秒還在為陳異的糙漢性張力流鼻血，後一秒就要幫雷修遠仙尊擦眼淚」，也有人打趣說，「這波操作根本是左手打右手」、「頂級打工人的最高境界」，甚至有粉絲笑稱，「這個夏天一邊是野狗骨頭、一邊是千香，雙劇齊發讓人根本看不過來」。

宋威龍在「野狗骨頭」中挑戰90年代底層糙漢「陳異」。(取材自微博)