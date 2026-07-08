楊冪愛女長大了…12歲驚傳170公分高 網瘋傳正臉照竟是大烏龍

楊冪自女兒出生以來就嚴格保護她的隱私，從未主動公開過她的清晰正臉。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪 與前夫劉愷威的愛女「小糯米」（劉苡馨），自出生以來一舉一動皆是外界關注的焦點。近日，話題「小糯米已經和TF五代一樣大了」、「分不清是小糯米還是兒時的楊冪」接連衝上微博 熱搜，引發全網一陣「時光飛逝」的驚嘆。

2014年6月1日出生的小糯米，如今已悄然迎來12歲生日。而熱搜中所提及的「TF五代」，正是中國知名偶像經紀公司「時代峰峻」旗下、平均年齡僅11至14歲的最新一代年少練習生。 據知情人士透露，年僅12歲的小糯米如今身高已暴風抽高、逼近170公分，不僅擁有一雙令人稱羨的纖細美腿，連私服穿搭與走路姿態都被網友形容為「完美復刻媽媽楊冪」，活脫脫就是個「迷你版大冪冪」。

除了外貌出眾，小糯米更是一位才華橫溢的學霸。據指她不僅曾榮獲香港 青少年芭蕾舞組金獎、鋼琴通過英皇八級，更在國際模擬聯合國（模聯）中斬獲最佳辯手，可謂全方位優秀發展。

隨著話題熱度攀升，網路也瘋傳多張號稱是「小糯米12歲正面近照」的照片。不過經查證，這些照片大多是楊冪童年時期的舊照，或是長相神似的素人孩童，甚至有部分是楊冪近年紮著雙馬尾的錄製背影照被誤認。事實上，父母雙方12年來始終嚴格保護女兒隱私，從未主動公開過她的清晰正臉。

對此，大批粉絲紛紛發聲力挺，感嘆「時間過得真快，依稀記得她還是襁褓中的嬰兒」，同時也呼籲大眾與媒體「拒絕傳播假正臉圖」、「請留給孩子安靜長大的空間」，希望讓這位星二代少女能在不被外界過度打擾的環境下健康成長。