戲說從頭／宋威龍、張婧儀宿命感CP 「野狗骨頭」收視稱冠

宋威龍(前)、張婧儀主演的「野狗骨頭」，首播當晚酷雲收視高峰0.66，獲省級衛視收視第一。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的現代劇「野狗骨頭」，不僅全網預約量在定檔3天內突破450萬、刷新芒果現代劇紀錄，首播當晚酷雲收視高峰更強勢衝破0.66，強勢斬獲省級衛視收視第一，創下2026年電視劇首播收視最高紀錄。

「野狗骨頭」故事講述因父母重組家庭的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運跌宕中彼此守護、野蠻成長的故事。首播當日，劇集熱度全線飄紅，強勢登頂微博 影集、抖音 影集及貓眼熱度榜等多個榜單TOP1。劇中男女主角充滿宿命感的重逢畫面，以及兒時「對抗路」的拉扯相處，讓「野狗骨頭爭氣」、「野狗骨頭好好看」等話題連番霸榜。

觀眾紛紛讚賞劇集節奏沉穩，富有時代感的街景細節，營造出極具沉浸感的「藤城」小城氛圍。

演員的詮釋與戲外互動同樣是吸睛焦點。宋威龍此次以蓄鬍、板寸頭的「糙漢」造型亮相，將底層青年野性叛逆卻內心柔軟的反差感拿捏得當；張婧儀則精準演繹苗靖外表清冷、內心倔強的層次感。

新快報報導，在日前舉辦的「回到藤城」北京首映禮上，宋威龍分享，陳異是個將脆弱偽裝起來的善良人，直到被苗靖看穿才開始卸下防備；張婧儀則透露，苗靖的「犟」是一種對選擇的堅定，兩人在漂泊中感受到彼此的牽掛，才成為互相保護的依靠。這種「眼神全是戲」的極致張力，被網友封為「天選兄妹」。

劇方表示，陳異與苗靖用最樸素的方式詮釋了「野狗需要骨頭才能活下去，骨頭也需要野狗守護」的深刻羈絆。後續劇情發展值得關注。