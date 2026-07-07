我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

戲說從頭／宋威龍、張婧儀宿命感CP 「野狗骨頭」收視稱冠

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋威龍(前)、張婧儀主演的「野狗骨頭」，首播當晚酷雲收視高峰0.66，獲省級衛視...
宋威龍(前)、張婧儀主演的「野狗骨頭」，首播當晚酷雲收視高峰0.66，獲省級衛視收視第一。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的現代劇「野狗骨頭」，不僅全網預約量在定檔3天內突破450萬、刷新芒果現代劇紀錄，首播當晚酷雲收視高峰更強勢衝破0.66，強勢斬獲省級衛視收視第一，創下2026年電視劇首播收視最高紀錄。

「野狗骨頭」故事講述因父母重組家庭的陳異（宋威龍飾）與苗靖（張婧儀飾），在命運跌宕中彼此守護、野蠻成長的故事。首播當日，劇集熱度全線飄紅，強勢登頂微博影集、抖音影集及貓眼熱度榜等多個榜單TOP1。劇中男女主角充滿宿命感的重逢畫面，以及兒時「對抗路」的拉扯相處，讓「野狗骨頭爭氣」、「野狗骨頭好好看」等話題連番霸榜。

觀眾紛紛讚賞劇集節奏沉穩，富有時代感的街景細節，營造出極具沉浸感的「藤城」小城氛圍。

演員的詮釋與戲外互動同樣是吸睛焦點。宋威龍此次以蓄鬍、板寸頭的「糙漢」造型亮相，將底層青年野性叛逆卻內心柔軟的反差感拿捏得當；張婧儀則精準演繹苗靖外表清冷、內心倔強的層次感。

新快報報導，在日前舉辦的「回到藤城」北京首映禮上，宋威龍分享，陳異是個將脆弱偽裝起來的善良人，直到被苗靖看穿才開始卸下防備；張婧儀則透露，苗靖的「犟」是一種對選擇的堅定，兩人在漂泊中感受到彼此的牽掛，才成為互相保護的依靠。這種「眼神全是戲」的極致張力，被網友封為「天選兄妹」。

劇方表示，陳異與苗靖用最樸素的方式詮釋了「野狗需要骨頭才能活下去，骨頭也需要野狗守護」的深刻羈絆。後續劇情發展值得關注。

精華 FAQ

  • 該劇首播當晚酷雲收視高峰衝破0.66，並拿下省級衛視收視第一，還創下2026年電視劇首播收視最高紀錄，開局表現相當亮眼。

  • 劇集定檔三天內全網預約量突破450萬，刷新芒果現代劇紀錄；首播當日更登頂微博影集、抖音影集與貓眼熱度榜TOP1。

  • 兩人分別演出外冷內剛與野性柔軟的角色層次，重逢與童年對抗的拉扯感很有宿命氛圍，讓網友覺得眼神充滿戲感，甚至封為天選兄妹。

微博 抖音

上一則

白鹿宣布暫別古裝劇 脊椎舊疾復發「護腰」撐拍畫面曝光

下一則

「深度安靜」揚名紐約 張孝全奪亞洲之星 首位獲獎台灣演員

延伸閱讀

戲說從頭／宋威龍變狠角色 「野狗骨頭」搭張婧儀上演虐戀故事

戲說從頭／宋威龍變狠角色 「野狗骨頭」搭張婧儀上演虐戀故事
「千香」空降奪冠 宋威龍搭鞠婧禕卻被嫌沒CP感

「千香」空降奪冠 宋威龍搭鞠婧禕卻被嫌沒CP感
戲說從頭／「燦如繁星」搭上世足熱 虞書欣清冷形象亮眼

戲說從頭／「燦如繁星」搭上世足熱 虞書欣清冷形象亮眼
張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相