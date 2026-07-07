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貶損救命恩人？「短劇一姐」郭宇欣人設崩 傳新戲遭換角

娛樂新聞組／綜合報導
郭宇欣被爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。(取材自微博)
郭宇欣被爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。(取材自微博)

憑藉「盛夏芬德拉」等短劇暴紅、有「短劇界第一女主」之稱的大陸女星郭宇欣，近日深陷人品爭議，不僅一段私下評論女星周也的錄音外流，還遭爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。風波延燒後，她原定參演的古裝劇「玉簟秋」女二角色遭撤換，多項商務合作喊停，社群帳號短短數日掉粉逾10萬。

「與晉長安」編劇兼製片人葉非夜近日實名指控，郭宇欣在新劇開機前兩天，竟當著劇組及平台代表等眾人面前，連續20分鐘吐槽導演與男主角嚴子賢。

葉非夜透露，郭宇欣完成定妝後，公開批評導演能力不足，還嫌棄男主角嚴子賢演技不夠，自認科班出身的她，更直言非科班演員不該搶占資源。爆料曝光後，不少網友直呼「太傲慢」、「難怪合作方受不了」。

令外界譁然的是，遭郭宇欣公開貶低的嚴子賢，竟曾是她的救命恩人。據悉，兩人拍攝水下戲時，水潭暗藏斷層，不會游泳的郭宇欣意外踩空溺水，嚴子賢第一時間跳入救人，將她推回岸邊，自己卻因體力耗盡一度嚴重嗆水。

不僅如此，嚴子賢過去直播時多次稱讚郭宇欣敬業努力，如今卻遭對方背後批評，讓不少網友痛批是「忘恩負義」、「救命恩人也能背刺」。

不過，也有部分網友認為，錄音曝光時間點恰巧發生在郭宇欣與前經紀公司解約糾紛期間，不排除有人刻意操作輿論，質疑整起事件背後另有內情。截至目前，郭宇欣及工作室均未對相關爆料作出回應，事件持續延燒。

精華 FAQ

  • 她先是被流出私下評論女星周也的錄音，後又被編劇兼製片人實名指控，在新劇開機前公開貶低導演與男主嚴子賢，且持續約20分鐘。

  • 事件延燒後，原定參演的古裝劇《玉簟秋》女二角色傳遭撤換，多項商務合作也暫停，社群帳號更在短短數日內掉粉超過10萬。

  • 因為嚴子賢曾在拍攝水下戲時冒險救起不會游泳的她，自己還一度嚴重嗆水，卻被她事後公開貶低，因此引發忘恩負義的批評。

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